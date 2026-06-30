Ανακαίνιση κατοικίας 2026: Αυτές οι δύο αλλαγές εξετάζονται

Στην πορεία του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η υπουργός, αναφερόμενη στην πορεία της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», τόνισε ότι έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Όπως ανέφερε, η συντριπτική πλειονότητα αφορά ανοιχτά ακίνητα, ενώ για κλειστά ακίνητα οι βεβαιώσεις είναι περίπου 1.500.

Ανακαίνιση κατοικίας 2026: Οι δύο βελτιώσεις που σκέφτονται

Επειδή, όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι να ανοίξουν περισσότερα κλειστά ακίνητα και να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που σήμερα δεν αξιοποιούνται, εξετάζονται δύο βελτιώσεις σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Η πρώτη αφορά το απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας. Σήμερα, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας. Εξετάζεται η μείωση του ποσοστού στο 20%, ώστε σε περιπτώσεις πολυδιάσπασης της ιδιοκτησίας, για παράδειγμα όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα αδέλφια, να μπορεί ένας συνιδιοκτήτης να προχωρήσει την ανακαίνιση και να αξιοποιηθεί το ακίνητο.

Η δεύτερη αφορά το όριο κατανάλωσης ρεύματος για τα κλειστά ακίνητα. Η υπουργός εξήγησε ότι ακόμη και ένα σπίτι που δεν κατοικείται μπορεί να εμφανίζει μικρή κατανάλωση, για παράδειγμα όταν ο ιδιοκτήτης πηγαίνει λίγες φορές τον χρόνο για καθάρισμα ή βασική συντήρηση. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η αύξηση του σχετικού ορίου, ώστε να μην αποκλείονται ακίνητα που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

«Μας ενδιαφέρει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιηθεί το υπάρχον στεγαστικό απόθεμα και να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.