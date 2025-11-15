Αναβάθμιση-ορόσημο από τον οίκο Fitch: Η Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, από BBB- με θετικές προοπτικές.

Ο Fitch, είχε αποδώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αναβάθμισε τις προοπτικές του αξιόχρεου σε θετικές.

Η αναβάθμιση αυτή, στηρίζεται στη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 120% του ΑΕΠ έως το 2030, στο συνετό και αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, στους χαμηλούς κινδύνους χρηματοδότησης και στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη που εξακολουθεί να υπερέχει του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Με αυτή, κλείνει έναν ισχυρά θετικό γύρο αξιολογήσεων για το 2025, ενδυναμώνοντας το προφίλ σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις παγκόσμιες αγορές.

Ο οίκος Fitch, επισημαίνει ότι η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους μεταξύ των χωρών σε επενδυτική βαθμίδα, με άνω των 60 μονάδων σωρευτικής μείωσης από το 2020.

Μάλιστα, το δημόσιο χρέος έπεσε στο 145% του ΑΕΠ το 2025 και προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 120% μέχρι το 2030. Η αναβάθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται παράλληλα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Standard & Poor’s και βασίζεται στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τη συνεχή δημοσιονομική υπεραπόδοση και τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Τέλος, με τους δύο μεγάλους οίκους να κατατάσσουν την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB, ενισχύεται περαιτέρω το θεμέλιο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, τη δυναμική των επενδύσεων και την αργή αλλά σταθερή υποχώρηση του χρέους.

