Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η απόφαση που ανακοινώθηκε για τους δικαιούχους

Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με τον 4ο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ:

«Η συνολική δημόσια δαπάνη που δεσμεύεται για τις νέες εντάξεις υπερβαίνει τα 21,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναβάθμισης του οικιακού εξοπλισμού θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Με τη νέα απόφαση υπαγωγής, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων υπερβαίνει πλέον τις 146.000.

Μέσω του προγράμματος, τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλαιά και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και το ενεργειακό τους κόστος.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος και να προχωρούν στην επιλογή εγκεκριμένου προμηθευτή και εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην 4η απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για τους ωφελούμενους

Τηλ.: 213 151 3753, 213 151 3101

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00

Email: [email protected]

Για τους προμηθευτές

Τηλ.: 213 151 3075, 213 151 3355

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00

Εmail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πλατφόρμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο, πατώντας εδώ».