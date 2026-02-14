Αλλαγές από 1η Ιουλίου για τα «φθηνά» δέματα από Κίνα - Η «παγίδα» που χρειάζεται προσοχή

Αλλαγές αναμένονται στο τοπίο των διαδικτυακών αγορών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Κίνα, καθώς την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η επιβολή ελάχιστου τελωνειακού δασμού τριών ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου για κάθε δέμα αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει άμεσα εκατομμύρια καταναλωτές που προτιμούν ασιατικές πλατφόρμες, καθώς το κόστος των παραγγελιών τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά λόγω του τρόπου υπολογισμού της νέας επιβάρυνσης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες από τη δημόσια τηλεόραση διευκρινίζουν πως το «κλειδί» της νέας ρύθμισης κρύβεται στον διαχωρισμό των προϊόντων εντός του ίδιου δέματος. Συγκεκριμένα, η χρέωση των τριών ευρώ θα επιβάλλεται ξεχωριστά για κάθε δασμολογική κατηγορία.

Φθηνά δέματα από Κίνα: Η «κρυφή» παγίδα

Για παράδειγμα, αν ένα πακέτο περιέχει μία μεταξωτή μπλούζα και δύο μάλλινες, ο παραλήπτης θα επιβαρυνθεί με 3 ευρώ για το μετάξι και επιπλέον 3 ευρώ για το μαλλί, ανεβάζοντας το κόστος στα 6 ευρώ. Στην περίπτωση που στο ίδιο δέμα περιλαμβάνεται και κάποια ηλεκτρονική συσκευή (gadget), ο συνολικός δασμός θα εκτοξεύεται στα 9 ευρώ, ανεξάρτητα από τη χαμηλή αρχική αξία των προϊόντων.

Η οικονομική διάσταση του φαινομένου είναι τεράστια, καθώς υπολογίζεται ότι καθημερινά καταφθάνουν στην Ελλάδα 50 έως 60 χιλιάδες δέματα, με μέση αξία από 30 έως 35 ευρώ το καθένα. Ο συνολικός τζίρος αυτών των εισαγωγών εκτιμάται ότι άγγιξε ακόμη και τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως το 2025. Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΣΕΕ δείχνουν μια ραγδαία αυξητική τάση στις εισαγωγές δεμάτων μικρής αξίας στην ΕΕ, οι οποίες ανήλθαν στα 5,8 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, έναντι 4,6 δισεκατομμυρίων το 2024.

Ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, προειδοποίησε για μια απώλεια μεριδίου αγοράς της τάξης του 15-20% για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε κλείσιμο ελληνικών ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων, αλλά και σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας.

Τέλος, ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα των αρχών σχετικά με την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Από τον έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικροσυσκευών από τρίτες χώρες, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν τηρούσαν τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ, ενώ το εντυπωσιακό 80% των δειγμάτων κρίθηκε επικίνδυνο για τους καταναλωτές.

