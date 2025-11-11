Αγροτικό πετρέλαιο: Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ – Ποιοι αγρότες ωφελούνται

Μόνιμη αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενισχύοντας άμεσα τους αγρότες ενόψει του Δεκεμβρίου.

Η απόφαση, που γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά από συνεννόηση με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, έρχεται λίγες ώρες πριν από τη συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από τη Ροδόπη, επιβεβαίωσε το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση για τρόπους στήριξης του πρωτογενούς τομέα».

Η ρύθμιση προβλέπει μόνιμη αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου των επιδοτούμενων λίτρων, βάσει των δεικτών μηχανικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα περίπου 37.000 παραγωγοί να λάβουν πρόσθετες ενισχύσεις τον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά:

25.000 αγρότες θα λάβουν επιπλέον ποσά, καθώς είχαν περιορισμένη επιδότηση στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει τα όριά τους από τη δεύτερη δόση του Ιουλίου θα ξαναμπουν στους δικαιούχους.

Μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε 113.000 δικαιούχους, ενώ απομένουν δύο ακόμα πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025:

έως 30 Δεκεμβρίου, για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου,

και στις 31 Ιανουαρίου, για τιμολόγια έως 31 Δεκεμβρίου.

Η αύξηση του ορίου επιστροφής κρίθηκε αναγκαία μετά τις μειώσεις που καταγράφηκαν στην 3η δόση του Νοεμβρίου, λόγω υπέρβασης των ποσοτήτων που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.

Στόχος, όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή, είναι να αποκατασταθεί η ισορροπία στις αποζημιώσεις και να στηριχθεί ουσιαστικά το αγροτικό εισόδημα σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών και καλλιεργητικών δαπανών.

