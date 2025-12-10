Αγρότες: 1,2 δισ. ευρώ θα λάβουν έως το τέλος του έτους - Αναλυτικά οι πληρωμές και τα μέτρα ενίσχυσης

Σε 3,8 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα χρήματα που θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών μέχρι το τέλος του 2025, όπως τονίζει σε ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί 2,6 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλους του χρόνου αναμένεται να πληρωθεί ακόμη 1,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 1.685.910.000 δισ. ευρώ

Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 1.533.900.000 δισ. ευρώ.

Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό).

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών). Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σχετικά με την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Επιπλέον, μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

Στο επόμενο διάστημα και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου αναμένονται οι εξής πληρωμές:

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young)

Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.

De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Βιολογική Γεωργία 2024

Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου

Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024

Τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών

Πέρα από τις ετήσιες ενισχύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και των ποσών από εθνικούς πόρους που έχουν δοθεί για φυσικές καταστροφές, COVID και ενεργειακή κρίση, όπως τονίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα μέτρα:

Ειδικά μέτρα:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το έτος 2021.

Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 με επιστροφή 50% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια. Από 1/1/2025 εφαρμόζεται νέο σύστημα βάση τιμολογίων με επιστροφή έως 100% των ανώτατων ορίων ανά καλλιέργεια, ενώ τον Νοέμβριο του 2025 ανακοινώθηκε ότι πλέον η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων (καταλαμβάνει αναδρομικά όλο το έτος 2025 και επόμενα έτη).

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το έτος 2022.

Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019-2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 με τους εξής όρους:

Για το σύνολο της κατανάλωσης των πρώτων 2 ετών εφαρμογής του τιμολογίου:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα.

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των παραπάνω δικαιούχων η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα. Για την υπόλοιπη κατανάλωση (2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι αγρότες είχαν μπει στο ΓΑΙΑ αυτόματα με τον σχετικό νόμο από 01/08/2024, συνεπώς με βάση τα ισχύοντα η διετία λήγει 31/07/2026.

Τα γενικά μέτρα που αφορούν και τους αγρότες είναι τα εξής: