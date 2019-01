Σε έκδοση πενταετούς ομολόγου προχώρησε πριν λίγο η το ελληνικό Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Την κοινοπρακτική έκδοση του ομολόγου αναλάβουν οι τράπεζες Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley και Societe Generale SA. Η λήξη του ομολόγου έχει οριστεί για τον Απρίλιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η Ελλάδα είχε δανειστεί από την αγορά περίπου 3 δισ. ευρώ με την έκδοση 7ετους ομολόγου. Για τη σημερινή έξοδο στόχος είναι να αντληθούν 2 έως 3 δισ. ευρώ.

Πριν από λίγο στη δευτερογενή αγορά η απόδοση του παλιού πλέον 5ετούς ομολόγου, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2014, κυμαίνονταν στο 3,03%.