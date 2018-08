Αναμφίβολα, το YouTube άλλαξε τον κόσμο που η βιομηχανία ομορφιάς και καλλυντικών πωλούσε τα προϊόντα της. Και δεν είναι είδηση ότι μεταξύ των influencers και YouTubers του εξωτερικού ο ανταγωνισμός οδηγεί σε ακρότητες, με πισώπλατα μαχαιρώματα που ξεπερνούν τον ανάλαφρο χαρακτήρα του αντικειμένου τους.

Όμως, αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες με την beauty blogger και star του YouTube, Laura Lee αποδεικνύει –για ακόμη μία φορά- πώς αυτού του είδους οι μπίζνες μπορούν να κάνουν πλούσιο έναν άνθρωπο και σε μια νύχτα να τον αφήσουν στον δρόμο.

Πριν από λίγες μέρες, η Lee με τους περίπου 4,5 εκ. συνδρομητές και με χορηγούς κάποια από τα μεγαλύτερα brands καλλυντικών, είδε να έρχονται στο φως κάποια ρατσιστικά tweets της από το 2012. Γι’ αυτό το «ξέθαμα» υβριστικών tweets κατηγορήθηκε μια άλλη αμφιλεγόμενη περσόνα του διαδικτυακού κόσμου, ο Jeffree Star.

Τι ανέφερε σ’ αυτά τα Tweets η Lee; Σε κάποια ντρόπιαζε κοπέλες με περιττά κιλά. Σε άλλα καταφερόταν εναντίον των μαύρων. «Μια συμβουλή για όλους τους μαύρους εκεί έξω. Αν σηκώνετε τα ρεβέρ των παντελονιών σαν θα μπορείτε να τρέχετε πιο γρήγορα για να ξεφύγετε από τους μπάτσους».

Ποιοι ξετρύπωσαν τα tweets; Όλα ξεκίνησαν από μια πρόσφατη σειρά ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές τους Shane Dawson και Jeffree Star – αμφότεροι YouTubers με σειρά ρατσιστικών σχολίων να βαραίνουν και το δικό τους παρελθόν.

Στην εξίσωση τώρα ας μπουν και οι Gabriel Zamora, Manny Mua και Nikita Dragun επίσης beauty bloggers, με εκατομμύρια συνδρομητές και χρυσά συμβόλαια με εταιρείες καλλυντικών. Όταν ο Zamora δημοσίευσε μία φωτογραφία των 4 τους με το σχόλιο ότι περνάνε καλύτερα χωρίς την… «σκύλα», τον Star, το μήνυμα εξόντωσης είχε δοθεί. Σε ποιους; Στους "stanners", τους αφοσιωμένους followers του Star, που φρόντισαν να κάνουν φύλλο φτερό τους λογαριασμούς των άλλων ΥouTubers στα social media.

Πρώτος στόχος ήταν η Lee, που με τη δημοσιότητα που πήραν τα ρατσιστικά σχόλια από τη νιότη της έχασε μονομιάς 200.000 followers, δηλαδή 70 δολάρια της μέρα, με πρόχειρους υπολογισμούς 25.000 δολάρια τον χρόνο.

Και μετά, ο κόσμος και οι «αντίπαλοι» άρχισαν να βγάζουν στη φόρα τα ρατσιστικά σχόλια του Zamora και των άλλων εμπλεκόμενων στο διαδικτυακό δράμα.

Zamora, Lee και Dragun στην προσπάθεια τους να «χτυπήσουν» τον Star είδαν να χάνουν κάθε μέρα κατά χιλιάδες τους followers τους και εταιρείες που συνεργάζονταν μαζί τους να ανακοινώνουν διακοπή της συνεργασίας τους και να αποστασιοποιούνται από το γεγονός.

Όλοι τους με πρώτη τη Lee απέδωσαν τα ρατσιστικά tweets και σχόλια του παρελθόντος (αφού πρώτα φρόντισαν να τα σβήσουν) στο γεγονός ότι ήταν μικροί και δεν ήξεραν τι έλεγαν. Όλοι τους ξεσπούσαν σε κλάματα στα σχετικά βίντεο, ζητώντας συγνώμη και δηλώνοντας μετανιωμένοι – ένας από αυτούς είχε δηλώσει ότι ευχαρίστως θα έριχνε οξύ στο πρόσωπο μιας μαύρης κοπέλας για να αποκτήσει επιτέλους απόχρωση που θα ταίριαζε με τη σειρά καλλυντικών που λάνσαρε τότε…

Όσο για τον Star;

Imagine trying to bully me but you actually end your own career instead ✌🏻 pic.twitter.com/JZCYBjbpI3