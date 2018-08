Η Αυστραλία απαγορεύει στην Huawei να χτίσει δίκτυο 5G και να πουλήσει κινητά νέας γενιάς στη χώρα για λόγους ασφαλείας.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η εταιρία, η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της στην Αυστραλία πως δεν πρόκειται να φτάσουν τα καινούργια κινητά στην αγορά.

«Είναι ένα πολύ απογοητευτικό αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Η Huawei είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στα κινητά 5G» σημείωσε στο twitter η κινεζική εταιρία.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs