Στις αρχές του Αυγούστου, κάποιος ασυνείδητος οδηγός χτύπησε έναν ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε σε έναν έρημο δρόμο του Ίτονβιλ, στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο νέος να χάσει τη ζωή του.

Χωρίς κάμερες κυκλοφορίας ή εξωτερικά κυκλώματα ασφαλείας στην περιοχή, οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους μόνο ένα στοιχείο: ένα πολύ μικρό κομμάτι πλαστικό από το όχημα, που έμεινε πίσω κατά τη φονική σύγκρουση.

Κατόπιν συνεννόησης με τους ανωτέρους της, η αστυνομικός Τζόνα Μπατίστ ανάρτησε στο Twitter το θραύσμα, ζητώντας από το κοινό να συμβάλει στις έρευνες, δίνοντας ακόμα και την παραμικρή πληροφορία που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στις αρχές.

The roadway is open SR7/320th. Troopers and detectives are still looking for a black vehicle believed to be involved in this mornings tragic bicyclist fatality. If you know anything regarding this collision, please call the Washing State Patrol. pic.twitter.com/pafJLeh54i