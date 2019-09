Kimbra

Βραβευμένη με δύο Grammy και περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα από το «Somebody that Ι used to know», στο οποίο τραγουδούσε στο πλευρό του Gotye, η Kimbra έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παίξει κομμάτια από την τελευταία της δουλειά, το άλμπουμ «Primal Heart», που κυκλοφόρησε πέρσι, καθώς και άλλες της επιτυχίες. Ο ήχος της συνδυάζει ποπ με κλασικό R&B, τζαζ και μιούζικαλ ροκ στοιχεία και οι επιρροές της ποικίλλουν από Prince και Minnie Riperton έως Björk και Jeff Buckley.

29/9, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:15, εισ.: από 15 ευρώ

Eric Burdon

Eric Burdon



Ο θρύλος των Animals έρχεται στο Ηρώδειο. Με τη χαρακτηριστική φωνή του έχτισε μία πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στον ίδιο και τους οπαδούς του. Από τo rock 'n' roll στο rhythm 'n' blues και τις funk μέρες των War ο δρόμος του Βρετανού καλλιτέχνη ήταν γεμάτος επιτυχίες: House of The Rising Sun, Don't Let me Be Misunderstood, We Gotta Get Out Of This Place, Ι'm Crying, Spill the Wine, It's My Life.

27/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: 30-75 ευρώ

Film Jacket 35/ HEX/ Οδυσσέας Τζιρίτας

Οδυσσέας Τζιρίτας



Οι Film Jacket 35 παρουσιάζουν το The PR Foundation στο Ρομάντσο παρέα με τους ΗΞΧ και τον ανερχόμενο Οδυσσέα Τζιρίτα. Οι FJ35 έχουν επιρροές από τη 60's garage/power pop σκηνή, καθώς και από πιο σύγχρονες indie μπάντες του εξωτερικού (No Age, Surf Curse). Οι ΗΞΧ δημιουργήθηκαν το 2014 στην Αθήνα. Αρχικά με δύο και πλέον με τέσσερα έως πέντε μέλη, μπλέκουν στον ήχο τους πανκ ενέργεια με μπανάλ ποπ αναφορές και ψυχεδελικά κύματα. Ο Οδυσσέας Τζιρίτας, μόλις στα 17 του και με το ντεμπούτο Butterflies ανά χείρας, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα του 2019.

27/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00

Calypso Rose

Calypso Rose



Θεωρείται μητέρα της μουσικής calypso. Το πρώτο της τραγούδι, που συνέθεσε σε ηλικία 15 ετών, αποτελεί το πρώτο του είδους που έθιξε την ανισότητα των φύλων. Το 1963 ήταν η πρώτη γυναίκα που απέσπασε τον τίτλο του «Calypso King» και το 2019 η 79χρονη πλέον Calypso Rose είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνις που έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ Coachella.

27/9, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 21:00, ελεύθερη είσοδος

Lost Bodies

Lost Bodies



Οι Lost Bodies δεν φοβούνται να καταργήσουν τα όρια ανάμεσα στα μουσικά είδη, αλλά παίζουν αυτό που νιώθουν, με ειλικρίνεια, λίγη παράνοια και άμεση επικοινωνία με το κοινό. Η μουσική τους βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από industrial, trip-hop και post-punk ήχους, με αρκετά στοιχεία πρόζας και κοινωνικής σάτιρας.

28/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, είσοδος ελεύθερη

Gang Of Four

Gang of Four



Με έναν δίσκο ορόσημο για το post punk και στίχους που αντανακλούν τις σκέψεις τους πάνω στην πολιτική και την κοινωνία, το συγκρότημα από το Leeds αποτελεί σίγουρα ένα από τα πιο συνεπή συγκροτήματα ως προς τις απόψεις και την τοποθέτηση και πραγματικούς εκπροσώπους της βρετανικής εργατικής τάξης. Με κεντρική μορφή τον κιθαρίστα Andy Gill, οι Gang Of Four συνεχίζουν από τα 70s ως σήμερα να αποτελούν έμπνευση για ακόμα περισσότερη δημιουργία στην πανκ σκηνή.

27/9, Gagarin, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 18-20 ευρώ

Της Τριανταφυλλιάς τα Φύλλα

Δόμνα Σαμίου



Περισσότεροι από 200 νέοι μουσικοί και τραγουδιστές εμπνέονται από την Δόμνα Σαμίου και το έργο της και πειραματίζονται μεταφέροντας στο σήμερα τους παραδοσιακούς ήχους, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση παραμένει μια ζωντανή δύναμη που προκαλεί τη νέα γενιά να τη γνωρίσει σε βάθος.

28- 29/9, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Στραύρος Νιάρχος», Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Ευριπίδου & Δοϊράνης, 19:30, Ελεύθερη Είσοδος

Post Lovers & Late Farewell

Φωτο: Ευτυχία Βλάχου



Οι Post Lovers, το προσωπικό project της Ελένης Καραγεώργου, μας συστήθηκαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2017, με το single "Melbourne/Going Anyway" της επετειακής σειράς "A Distant Victory Singles Club". Παίζουν μικρά indie folkτραγούδια και τους αρέσουν τα δεύτερα φωνητικά και τα 90′s που τους μεγάλωσαν. Το ντεμπούτο album τους ηχογραφήθηκε στο Suono studio σε παραγωγή του Coti K και κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2018 από την Inner Ear Records.

29/9, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

Mario Biondi

Mario Biondi



Η πορεία του Mario Biondi ξεκίνησε το 2004 και ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, για να φτάσει να χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο νέος Barry White. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με τον Αμερικανό θρύλο, Ray Charles, και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Chaka Kahn, Michael Bolton, Incognito και The Crusaders.

Σημαντικός σταθμός στην μέχρι τώρα πορεία του είναι η συνεργασία του με τον παγκοσμίως γνωστό δημιουργό και συνθέτη, Burt Bacharach, ενώ η καλλιτεχνική του συνάντησή με τον βετεράνο της soulful house σκηνής, Dimitri From Paris, τον έφερε σε επαφή με ένα ευρύτερο ακροατήριο, το οποίο τον αγκάλιασε και έκτοτε τον ακολουθεί πιστά.

28/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 21:00, εισ.: 23-60 ευρώ