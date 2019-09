Στη δημοσιότητα δόθηκε το "The Goal", ένα τραγούδι από τον πρώτο μεταθανάτιο δίσκο του Λέοναρντ Κοέν με τίτλο "Thanks for the Dance" που θα κυκλοφορήσει στις 22 Νοεμβρίου.

Τον δίσκο επιμελήθηκε ο Άνταμ Κοέν, γιος του καλλιτέχνη και μουσικός ο ίδιος. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε ζητήσει από τον γιο του Άνταμ, να επεξεργαστεί το υλικό που είχε μείνει από την προηγούμενη συνεργασία τους, το αριστουργηματικό "You Want It Darker", που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016. Ήταν το κύκνειο άσμα του σπουδαίου τραγουδοποιού, ποιητή και εικαστικού που πέθανε ένα μήνα μετά σε ηλικία 82 ετών.

Επτά μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Άνταμ Κοέν ξεκίνησε να επεξεργάζεται τα υλικά σε ένα γκαράζ κοντά στο παλιό σπίτι του πατέρα του και με τον καιρό κάλεσε και άλλους καλλιτέχνες να πάρουν μέρος στη διαδικασία. Ανάμεσα σε αυτούς o Javier Mas, βιρτουόζος του laud που συνόδευε τον Λέοναρντ Κοέν κατά τα τελευταία οχτώ χρόνια των περιοδειών του, ο Beck, o Bryce Dessner των The National, o Richard Reed Parry των Arcade Fire, ο Damien Rice και η Leslie Feist.

Στον δίσκο μετέχουν ακόμα ο συνθέτης Dustin O'Halloran, οι παραγωγοί Daniel Lanois και Patrick Watson, η ορχήστρα Stargaze, η χορωδία Cantus Domus που έχει ως έδρα το Βερολίνο και η χορωδία Shaar Hashomayim που είχε πάρει μέρος και στο "You Want It Darker". Δύο παλιότεροι συνεργάτες του Κοέν, η Jennifer Warnes και ο Michael Chaves συνεργάζονται επίσης.

«Κατά τη σύνθεση και την ενορχήστρωση της μουσικής για τα λόγια του (σ.σ. του Λέοναρντ Κοέν) διαλέξαμε τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές του υπογραφές για να τον κρατήσουμε κοντά μας», είπε ο Άνταμ Κοέν. «Αυτό που με συγκινεί περισσότερο με αυτόν τον δίσκο είναι η έκπληκτη απάντηση όσων τον άκουσαν. "Ο Λέοναρτν ζει", λένε ο ένας μετά τον άλλον», είπε ο γιος του Καναδού καλλιτέχνη.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Άνταμ Κοέν, κυκλοφόρησε το "The Flame", μία συλλογή με τους τελευταίους στοίχους και τα τελευταία ποιήματα που έγραψε ο πατέρας του.

Με πληροφορίες από Guardian/Pichfork