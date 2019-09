Το πολυαναμενόμενο βιβλίο The Testaments της Μπάρμπαρα Άτγουντ θα κυκλοφορήσει επισήμως στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά εξαιτίας γκάφας της Amazon, κάποιοι το κρατάνε ήδη στα χέρια στους και μάλιστα το επιδεικνύουν προκλητικά.

Η Αmazon είναι ο υπαίτιος που κάποια αντίτυπα από πελάτες που είχαν κάνει προπαραγγελία, έφυγαν κατά λάθος νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Ο εκδότης Penguin Random House δήλωσε ότι ένας πολύ μικρός αριθμός αντιγράφων στάλθηκαν στις ΗΠΑ λόγω σφάλματος λιανοπωλητή.

«Νιώθω σαν να κέρδιζα το λαχείο!» είπε ένας φαν της Άτγουντ ο οποίος ήταν μεταξύ αρκετών που ήδη διαβάζουν το βιβλίο. Σύμφωνα με τον Guardian τουλάχιστον 800 αντίτυπα έφυγαν νωρίτερα, αν και υπήρχε ρητή εντολή μυστικότητας και απαγόρευση «διαρροών».

Did anybody else get the new @MargaretAtwood book THE TESTAMENTS sent to them a week early? I thought they’d just changed the date but checking it now it looks like this is an Amazon mix-up? I feel like I won the lottery! #TheTestaments pic.twitter.com/CZ34Zg8jjX