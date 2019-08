Σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του πρότζεκτ ο Ντέιβιντ Μπερν λάνσαρε ένα διαδικτυακό περιοδικό, που ονομάζεται Reasons to Be Cheerful και αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα «τονωτικό για τους ταραγμένους καιρούς».

Όπως εξηγεί στο σχετικό εισαγωγικό βίντεο, ο πρώην ηγέτης των Talking Heads δημιούργησε την ιστοσελίδα όπου αποτελεί «εν μέρει περιοδικό, εν μέρει θεραπευτική συνεδρία και εν μέρει σχεδιάγραμμα για έναν καλύτερο κόσμο» ώστε να μοιράζεται «έξυπνες, δοκιμασμένες και προς αντιγραφή λύσεις για τα πλέον σημαντικά προβλήματα του πλανήτη».

«Γιατί να μην ξεκινούσαμε ένα εγχείρημα που θα έφερνε μερικούς από τους λόγους για να είμαστε χαρούμενοι στο επίκεντρο της προσοχής;», διερωτάται ο Ντέιβιντ Μπερν μιλώντας για την πρώτη του απόπειρα στον κόσμο των διαδικτυακών εκδόσεων. To Reasons to Be Cheerful παρουσιάστηκε το Σάββατο με τον καλλιτέχνη να συμβάλει, μέχρι σήμερα, με έξι κείμενα. Ανάμεσα τους μια ιστορία για μία κοιτίδα τέχνης στην μικρή πόλη Κότσι της Ινδίας.

Στο περιοδικό συμμετέχει και ο Μπράιν Ίνο που συνεργάζεται για δεκαετίες με τον Ντέιβιντ Μπερν. Ο Ίνο, με άρθρο του, απαντάει στις επιφυλάξεις που εκφράζει ο Μπερν για την πυρηνική ενέργεια. «Φαίνεται συχνά πως ο κόσμος πηγαίνει κατευθείαν στην κόλαση. Ξυπνάω το πρωί και λέω στον εαυτό μου 'Ωχ, όχι'. Συχνά είμαι σε κατάθλιψη για τη μισή μέρα. Φαντάζομαι πως πολλοί από εσάς νιώθετε το ίδιο», αναφέρει ο Ντέιβιντ Μπερν.

«Πρόσφατα διαπίστωσα πως αυτό δεν βοηθάει. Τίποτα δεν αλλάζει όταν είσαι αδρανής. Έτσι, σαν ένα φάρμακο ή σαν μία θεραπεία, ξεκίνησα να μαζεύω καλές ειδήσεις. Όχι ψευτοσυναισθηματικές ειδήσεις αλλά υλικό που μου θυμίζει ότι 'Ε! Γίνονται θετικά πράγματα! Οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματά τους και αυτό κάνει τη διαφορά'. Ξεκίνησα να λέω στους άλλους για το τι βρήκα», υποστηρίζει ο Μπερν που ξεκαθαρίζει πως οι ιστορίες δεν αφορούν το πώς επιθυμούμε να εξελιχθούν τα πράγματα αλλά το πως είναι στο εδώ και το τώρα.

Παράλληλα με την εκδοτική του απόπειρα ο Μπερν ετοιμάζεται για μία σειρά συναυλιών στη Βοστόνη, όπου θα παρουσιάσει τον πρόσφατο δίσκο του, American Utopia, πριν μετακομίσει στο Θέατρο Χάντσον του Μπρόντγουεϊ τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Rolling Stone