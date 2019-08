Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του «The King», με τον υποψήφιο για Όσκαρ πρωταγωνιστή του «Call Me By Your Name» Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο του Ερρίκου Ε' της Αγγλίας.

Το «The King» είναι μια διασκευή των «Henry IV, Part 1», «Henry IV, Part 2» και «Henry V» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η πρόσφατη σκηνοθετική προσπάθεια του David Michôd, σκηνοθέτη των «The Rover» και «War Machine», που υπογράφει επίσης το σενάριο μαζί με τον συγγραφέα/σκηνοθέτη/ηθοποιό Joel Edgerton.

Ο Ερρίκος Ε' του Τιμοτέ Σαλαμέ ξεκινά ως ένας πεισματάρης πρίγκιπας που αποκτά πολιτική δύναμη μετά τον θάνατο του πατέρα του. Η ταινία επικεντρώνεται στον νεαρό βασιλιά αλλά και τις εντάσεις και τις πολιτικές αναταράξεις που συνοδεύουν τον θρόνο.

Στην ταινία παίζουν επίσης ο Τζόελ Έτζερτον στον ρόλο του Sir John Falstaff και ο Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Louis, του Dauphin of Viennois. Το καστ περιλαμβάνει και τους Μπεν Μέντελσον ως King Henry IV, Σον Χάρις ως Michael Williams, Λίλι Ρόουζ Ντεπ ως Catherine of Valois και Τομασίν Μακένζι ως Philippa of England.

Το «The King» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αλλά όχι στο διαγωνιστικό κομμάτι, και αναμένεται να προβληθεί στο Netflix μέσα στο φθινόπωρο.

Δείτε το τρέιλερ: