Την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Γούντι Άλεν με πρωταγωνιστές τους Κρίστοφ Βαλτς την Τζίνα Γκέρσον και τον Λουί Γκαρέλ ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρία παραγωγής Mediapro.



Ο Αυστριακός Κρίστοφ Βαλτς και η Αμερικανίδα Τζίνα Γκέρσον, μαζί με τον Γάλλο Λουί Γκαρέλ πρωταγωνιστούν στη νέα ρομαντική κομεντί που ο Γούντι 'Αλεν θα γυρίσει από τις 11 Ιουλίου στην ισπανική Χώρα των Βάσκων.



«Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία ενός ζευγαριού από τις Ηνωμένες Πολιτείες που πηγαίνει στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Το ζευγάρι γίνεται μέγας λάτρης του φεστιβάλ ενώ μαγεύεται από την ομορφιά και τη γοητεία της Ισπανίας όπως και από τη φαντασία του κόσμου του κινηματογράφου», αναφέρει η Mediapro σε ανακοίνωση.

