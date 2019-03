Love Issues

Τα αγόρια του Love Issues, Simeon και The Dreamer, επιστρέφουν στην πρωτεύουσα προκειμένου να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά, τον κόσμο να χορεύει, με ένα κράμα house και techno επιλογών.



24/3, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ: 5 ευρώ

Nalyssa Green- DJ set

Nalyssa Green, Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Η Νalyssa Green προσγειώνεται στην ταράτσα του Bios για να παίξει τα αγαπημένα της τραγούδια. Με freestyle διάθεση θα κινηθεί σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών από indie, pop και rock μέχρι folk και electronica.



22/3, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

Beatnik: Adiel

Adiel



H μουσική πλατφόρμα Beatnik προσκαλεί στην Αθήνα την ανερχόμενη Ιταλίδα techno DJ και παραγωγό. Resident του περίφημου Goa Club της Ρώμης, το 2016 έστησε το δικό της δισκογραφικό label, το Danza Tribale.

Πρόσφατα συνεργάστηκε δισκογραφικά με έναν θρύλο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ιταλία, τον Donatto Dozzy, ενώ η φετινή χρονιά εξελίσσεται πολύ καλά γι' αυτήν, καθώς εμφανίζεται σε μερικά από τα σημαντικότερα venues και φεστιβάλ στην Ευρώπη. Μαζί της στα decks o resident του Beatnik, Sepho, και το δίδυμο των Roman & Saradis.

22/3, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Voltage: Ramiro Lopez

Ramiro Lopez



Η Voltage Records υποδέχεται τον Ramiro Lopez (Drumcode / Odd/ Suara/ Intec /Octopus) στο Steam Athens. Από το 2006 που έκανε το μεγάλο άλμα στην μουσική παραγωγή μέχρι και σήμερα, η πορεία του Ισπανού παραγωγού έχει αλλάξει δραματικά. Η αναγνώριση ήρθε πρώτα από τη Drumcode, όπου και κυκλοφόρησε το "Clap your Hands" μαζί με τον ιδιοκτήτη της Suara, Coyu.

Λίγο αργότερα ήρθε το "This and That" που βγήκε από την Intec του Carl Cox αλλά και πάμπολλες ακόμα δισκογραφικές επιτυχίες που κυκλοφόρησαν από labels όπως η Terminal M, SCI+TEC, Bedrock, Suara, Toolroom, Octopus Recordings, Noir, Defected και Tronic.



22/03, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

Giganta/ Noff Weezy

Giganta



Η Giganta με κυκλοφορίες σε Werkdiscs/Ninja Tune & OnLoop και η Noff Weezy, που διατηρεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ραδιοφωνικά slot στον Cannibalradio.com και είναι γνωστή για τον περιπετειώδη και eclectic dance ήχο της, μαζί στο Crust.



22/3, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος ελεύθερη

Danceteria: Adam Port

Adam Port



Το Danceteria επιστρέφει στο six d.o.g.s. φέρνοντας για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Βερολινέζο DJ και παραγωγό Adam Port, σε ένα πολυαναμενόμενο DJ set με σύγχρονο house ήχο και επιρροές από afro και tech μέχρι disco.

Το line up συμπληρώνουν ο ClubKid, ιδρυτής και resident DJ τόσο του Danceteria project όσο και του six d.o.g.s. αλλά και ο ταλαντούχος resident DJ του MandorasInDaHouse και ανερχόμενος παραγωγός Atsou, στην πρώτη του εμφάνιση στα decks του six d.o.g.s.



23/3, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Diskotekken w/ Timothy J.Fairplay

Timothy J.Fairplay, Φωτο: Calvin Scherer



Το δίδυμο του Diskotekken επιστρέφει με τον πρώτο τους guest από το εξωτερικό για τη φετινή χρονιά, τον περίφημο Timothy J. Fairplay



Έχει υπάρξει μέλος, ως κιθαρίστας, αρκετών άσημων γκρουπ προτού αφιερωθεί αποκλειστικά στην electronica/dance - οι πολύ μυημένοι ίσως τον θυμούνται στους βραχύβιους no wavers Battant. Στο ευρύ κοινό συστήθηκε όταν μαζί με τον Andrew Weatherall έφτιαξαν τους Asphodells και πρωταγωνίστησαν στην slo-mo τάση των 10s δίνοντας ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους, το Ruled by Passion Destroyed by Lust (2013).



23/3, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, εισ.: 5 ευρώ

Rawthentic Showcase: Carlo Lio, Mikee & Manolaco

Carlo Lio



Η τελευταία μεγάλη νύχτα του Blend στο Steam θα έχει για επίτιμο καλεσμένο τον κορυφαίο παραγωγό και dj, Carlo Lio, ο οποίος ετοιμάζει για το ελληνικό κοινό ένα μοναδικό extended set, διάρκειας 4 ωρών. Τον Καναδό θα πλαισιώσουν οι resident djs του Blend, Mikee και Manolaco.



23/03, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00

TFTK invites Shango Records

Μια βραδιά με world ήχους με ηλεκτρονικό υπόβαθρο στήνει στο Spinster η Shango Records μαζί με μερικούς από τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της (Larry SKG , Pale Penguin και Mbaya Ritmos).



23/3, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00, Είσοδος ελεύθερη

Entropia Records: Παρέλαση

Μια μέρα πριν από την εθνική εορτή η Entropia Records στήνει μια ξεχωριστή μουσική παρέλαση στο Ρομάντσο. Οκτώ εγχώριοι DJs θα παρελάσουν για 10+ ώρες σε ένα μαραθώνιο set που θα ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ, ενώ στον χώρο θα λειτουργεί και pop up δισκοπωλείο. Line up: Roman, Chris OD, Katia Kout, Akis Chontasis, Teranga Beat, Kocmoc, Mr. Bios, Κεμάλ.

24/3, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 14:00, είσοδος ελεύθερη