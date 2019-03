Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο και ολοκληρωμένο trailer της νέας ταινίας «Toy Story 4», που παρακολουθεί τις ολοκαίνουργιες περιπέτεις του Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ (Τιμ Άλεν) και της υπόλοιπης αγαπημένης παρέας παιχνιδιών.

Το νέο κεφάλαιο ξεκινά με τα παιχνίδια στο νέο τους δωμάτιο, αφού πλέον ανήκουν στην μικρή Μπόνι από τότε που της τα δώρισε ο μεγάλος πλέον Άντι, να υποδέχονται ένα καινούργιο μέλος, τον Φόρκι- ένα παιχνίδι που έφτιαξε η Μπόνι από ένα πλαστικό πιρούνι και το οποίο βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση.

Here’s the brand new poster for #ToyStory4 . See the film in theaters June 21. pic.twitter.com/oPIrQwe8WU

«Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ θεώρησα πως το Toy Story 3 ήταν το τέλος της ιστορίας. Οι ερωτήσεις για το πώς θα έμοιαζε αυτό έγιναν η αρχή για μια νέα διασκεδαστική ιστορία, που άξιζε τον κόπο να εξερευνήσουμε», σχολίασε ο σκηνοθέτης Τζος Κούλεϊ.

Από την πλευρά του ο Τιμ Άλεν, που δανείζει την φωνή του στον Μπαζ, είπε πως η νέα ταινία δεν θα απογοητεύσει το κοινό. «Τα τελευταία 12 λεπτά από αυτό το πράγμα είναι πανέμορφα, συγκινητικά και κυριολεκτικά έμεινα άφωνος. Δεν μπορώ να σας πω πόσο απλό είναι αλλά ταυτόχρονα πόσο υπέροχα συγκινητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «Toy Story 4» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Ιουνίου 2019. Δείτε το επίσημο trailer:

On the road of life there are old friends, new friends, and stories that change you. #ToyStory4 pic.twitter.com/GNZMD67krq