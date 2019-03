Ένα εργοστάσιο κουμπιών που κλείνει στο Κρόιντον της Βρετανίας ζητούσε να σωθούν 30 τόνοι κουμπιών που θα κατέληγαν σε χώρο υγειονομικής ταφής, και ο Άι Γουέι Γουέι προσφέρθηκε να τα πάρει όλα.

Το αρχικό tweet από την Amy Clare Tasker, δίνει κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί τα κουμπιά χρειάζονται διάσωση.

«Η Brown & Co Buttons (ένα εργοστάσιο κουμπιών 104 ετών στο Κρόιντον) πρέπει να διαθέσει 30 τόνους κουμπιών καθώς το εργοστάσιο κλείνει», γράφει.

«Eίναι μια αρκετά μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε κουμπιά από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, μαργαριτάρια και ξύλο σε τόσο μεγάλη ποσότητα», δήλωσε η υπεύθυνη.

COSTUME DESIGNERS:



I’ve been asked to share this call to save buttons from landfill. Please RT!



Brown & Co Buttons (a 104-year-old button factory in Croydon) needs to dispose of 30 TONNES of buttons as the factory is shutting down.



Email Sarah Janalli: [email protected]