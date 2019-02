H Róisín Murphy, η βασίλισσα της electronic/dance/pop σκηνής, και οι Hooverphonic, το δημοφιλές electro/dream/pop συγκρότημα από το Βέλγιο, θα πλαισιώσουν τον Hozier, την Κυριακή 23 Ιουνίου στο Release Athens 2019.



Η διάσημη Ιρλανδή καλλιτέχνις, πρώην τραγουδίστρια των Moloko και αδιαμφισβήτητο fashion & style icon, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με κάθε της νέα κίνηση. Η μουσική της συνδυάζει ιδανικά ένα σωρό είδη (pop, electronica, house, disco) με μία avant-gardeευαισθησία, ενώ η σκηνική της παρουσία παραμένει μοναδικά γοητευτική και εκκεντρική, με μία συνεχή εναλλαγή ενδυματολογικών επιλογών.

Απρόβλεπτη, προκλητική, άμεση και περιπετειώδης, η Róisín Murphy ξεχώρισε από το ξεκίνημά της, το 1994, όταν σχημάτισε τους Moloko, μαζί με τον Mark Brydon, δίνοντας μία νέα πνοή στην ηλεκτρονική pop. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από trip-hop και funk, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τα πασίγνωστα "Sing It Back", "The Time Is Now", "ForeverMore", κερδίζοντας ταυτόχρονα και την αποδοχή όλων των κριτικών.

Το 2005, παρουσίασε το ντεμπούτο solo album της, "Ruby Blue", και το 2007 θριαμβεύει με το "Overpowered". Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, επέστρεψε με απίστευτο δυναμισμό το 2015, κερδίζοντας μία υποψηφιότητα για το επίζηλο Mercury Prize με το τρίτο της album, "Hairless Toys", ενώ την επόμενη χρονιά τα πηγαίνει εξίσου καλά με το "Take Her Up To Monto".

Στο τέλος του 2018, παρουσίασε τέσσερα νέα τραγούδια, με το "Jacuzzi Rollercoaster" να ξεχωρίζει, όπως και το video που σκηνοθέτησε η ίδια. Ηχογραφημένα σε συνεργασία με τον ανερχόμενο DJ Maurice Fulton, αποτελούν ένα ακόμα ζενίθ σε μια καριέρα που δεν δείχνει κανένα σημάδι κούρασης και επανάληψης. Ευφορική και ολοκληρωτική pop, πανέξυπνοι στίχοι και μόνιμη αφορμή για χορό!

Το βράδυ της 23ης Ιουνίου, αυτό θα επιβεβαιωθεί με τον πιο εμφατικό τρόπο, με καταπληκτικά τραγούδια, τόσο από την solo καριέρα της όσο και από την εποχή των Moloko, όπως τα "Sing it Back", "Overpowered", "You Know Me Better", "Let Me Know", "Forever More", "Flash Of Light", "All My Dreams", "Exploitation", "The Time Is Now", "Ten Miles High", "Plaything", "House Of Glass", "Jacuzzi Rollercoaster".

Hooverphonic, Φωτο: Carl Rottiers



Oι Hooverphonic είναι υπεύθυνοι για μερικές από τις πιο ωραίες μελωδίες που έχουμε ακούσει τα τελευταία 25 χρόνια, οι Alex Callier και Raymond Geerts, έχουν κατορθώσει να συνδυάσουν με μοναδικό τρόπο στοιχεία από alternative rock, electro-pop, trip-hop, dream-pop με μία ρομαντική κινηματογραφική αισθητική που συχνά φέρνει στο νου ακόμα και τον EnnioMorricone.



Στις 23 Ιουνίου, θα ξανακούσουμε live όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους: "Mad About You", "Eden", "Inhaler", "2 Wicky", "Jackie Cane", "Sometimes", "Club Montepulciano", "Vinegar & Salt", "This Strange Effect", "Gentle Storm", "Amalfi" και πολλά ακόμα τραγούδια, ιδανική συντροφιά για μια καλοκαιρινή Κυριακή, παρέα με τον Hozier και την Roisin Murphy.

O τελευταίος δίσκος τους, "Looking For Stars", 10ος της καριέρας τους, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, χαρίζοντάς μας δύο πανέμορφα singles, το σαγηνευτικό "Romantic" και το funky "Uptight", που έχουν ήδη κατακτήσει το ελληνικό airplay.

Info

Release Athens 2019

Κυριακή 23 Ιουνίου

Η προπώληση για τη συγκεκριμένη ημέρα συνεχίζεται προς 40 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 75 ευρώ (δύο εισιτήρια), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 100 ευρώ.

Διάθεση

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr, releaseathens.gr

Φυσικά σημεία: Στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)