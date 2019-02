Πολιτισμός H Ανδρονίκη Μαραθάκη επιστρέφει με ένα ειρωνικό, αυτοαναφορικό solo

Για δύο μόνο παραστάσεις το «It's not about if you will love me tomorrow» στο Art Factory -Τεχνοστάσιο