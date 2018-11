Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου, ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος, στις 1-8 Δεκεμβρίου, το πιο απαιτητικό κοινό: τα παιδιά και τους εφήβους.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, που συνδυάζει τον ψυχαγωγικό με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μυεί τους νέους στο σινεμά, δείχνοντάς τους τις σημαντικότερες, βραβευμένες ταινίες για παιδιά και νέους απ’ όλον τον κόσμο, αλλά, ταυτόχρονα, τους ενθαρρύνει να γυρίσουν τις δικές τους.

Είκοσι χρόνια τώρα, οι δρόμοι του Πύργου μετατρέπονται σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που, αξιοποιώντας ακόμα και το κινητό ή το τάμπλετ τους, γυρίζουν ταινίες, ενώ την ίδια στιγμή στην Camera Zizanio προβάλλονται εκατοντάδες ταινίες παιδιών και νέων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η διοργάνωση ξεκινά το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στην έδρα και κέντρο των κύριων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, τον Πύργο, και απλώνεται σε πολλές ακόμα πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου: Αμαλιάδα, Αγρίνιο, Αίγιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Μεσολόγγι, Λεχαινά, Ζαχάρω, Γαστούνη, Σπάρτη, Στυμφαλία, Δημητσάνα, καθώς και σε δεκάδες χωριά.

Στο φετινό Φεστιβάλ διαγωνίζονται 76 ταινίες από 50 χώρες. Οι ταινίες αυτές συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα Μεγάλου Μήκους (12), Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας (20), Μικρού Μήκους Animation (23) και Ντοκιμαντέρ / Kids & Docs (21).

Εκτός από τις διεθνείς κριτικές επιτροπές των ενηλίκων, θα υπάρχουν και παιδικές κριτικές επιτροπές οι οποίες θα απονείμουν τα δικά τους βραβεία, ενώ φέτος στο τμήμα Μυθοπλασίας & Animation προστίθεται για πρώτη φορά Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων. Η συμμετοχή στις επιτροπές αυτές λειτουργεί σαν ένα εργαστήρι θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου για τα παιδιά.

Οι ταινίες του Φεστιβάλ δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής

Το Τμήμα Ντοκιμαντέρ (Kids & Docs), το οποίο έχει ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή, καθώς και πολυμελή κριτική επιτροπή παιδιών, φιλοξενείται στο cine Cinema της Αμαλιάδας, πράγμα που σημαίνει πως το Φεστιβάλ Ολυμπίας ουσιαστικά απαρτίζεται από τρία φεστιβάλ: Το φεστιβάλ στον Πύργο, που φιλοξενεί τα διαγωνιστικά τμήματα μυθοπλασίας και animation, την γιορτή του ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδα και την Camera Zizanio.

Οι σκοτεινές αίθουσες του Πύργου και της Δυτικής Ελλάδας δεν παρουσιάζουν την καθημερινότητα μέσα από ένα ροζ σύννεφο: οι ταινίες του Φεστιβάλ δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Τα αγόρια και τα κορίτσια του κόσμου, άλλωστε, δεν ζουν κλεισμένα σε μια αποστειρωμένη γυάλα – είναι, δυστυχώς, τα πρώτα και πιο ευάλωτα θύματα των επιλογών που κάνουν οι μεγάλοι.

Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, σχολικό περιβάλλον, εθισμοί, απώλεια, οικολογία, αναπηρία, διαφορετικότητα, παιδική εργασία κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών.

Οι ταινίες θέτουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία, διαπνέονται από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η UNICEF, η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών και των νέων και αναδεικνύουν τη σημασία του σεβασμού των οικουμενικών αξιών και των θεμελιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου για έναν κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη.

Εξυπακούεται ότι ταινίες που προωθούν τον πόλεμο, τη βία, το ρατσισμό, το σεξισμό κλπ. αποκλείονται εκ προοιμίου. Φυσικά ένα πλήθος ταινιών υμνούν, συχνά με χιούμορ, και την χαρά της ζωής: τον πρώτο έρωτα, την φιλία, την αγάπη προς τα ζώα, την αδελφική αγάπη, την συντροφικότητα και την χαρά του παιχνιδιού και της εξερεύνησης.

Το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα που επέλεξε, όπως κάθε χρόνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας Δημήτρης Σπύρου, είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία και μεριμνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυμορφία και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηματογραφία τους είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της δημοφιλούς Camera Zizanio που επιμελείται ο Νίκος Θεοδοσίου, θα διαγωνιστούν 127 ταινίες από την Ελλάδα, αντίστοιχος αριθμός ταινιών από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και 30 ταινίες από 15 χώρες της Αμερικής, Αυστραλίας, Αφρικής και Ασίας.

Τις ταινίες αυτές έχουν δημιουργήσει μαθητές είτε ομαδικά, στο πλαίσιο του σχολείου, είτε ατομικά. Οι ταινίες συμμετέχουν σε τρία διαγωνιστικά τμήματα (ελληνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές) και σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: (έως 12 ετών, 13-16 και 17-20).

Το πρόγραμμα της Camera Zizanio περιλαμβάνει και ταινίες από παιδιά νηπιαγωγείων, και άλλες που έγιναν εξ ολοκλήρου από παιδιά, δηλαδή χωρίς καμία βοήθεια ενήλικα: οι ταινίες μάλιστα αυτές, σύμφωνα με το Νίκο Θεοδοσίου, συνήθως είναι πιο «φρέσκιες» θεματικά και κινηματογραφικά.

Παράλληλα, οκτώ αφιερώματα, στα οποία προβάλλονται περίπου άλλες 100 ταινίες μεγάλου και μεσαίου-μικρού μήκους, παρουσιάζονται σε 16 περιφερειακές αίθουσες του Φεστιβάλ: Εργασία και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, 2018: Greek Films About Children and Youth, Zoom in European Children’s Films, Σύγχρονες τάσεις στο ευρωπαϊκό animation, Το Εκκρεμές του Φύλου, Ολλανδικά ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, CINE ΦΩΣ στα κελιά των κρατουμένων, Φοιτητιβίσματα.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν και φέτος προβολές για σχολεία με δωρεάν είσοδο. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές (email: [email protected], τηλ. 2108664030 και 2108664470) για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και τον αριθμό των μαθητών.

Info:

21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου - Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Όλες οι προβολές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio είναι δωρεάν για το κοινό

Αναλυτικές πληροφορίες στο https://olympiafestival.gr/