Την «Τρέλα του Γεωργίου Γ'» του Άλαν Μπένετ, τo έργο που, μετά τη θεατρική του πρεμιέρα το 1991, μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και κέρδισε BAFTA, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει, σε πρώτη δορυφορική μετάδοση από το Νottingham Playhouse, το ελληνικό κοινό, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής.

Η παράσταση προβάλλεται στο πλαίσιο του κύκλου Θέατρο στο Μέγαρο – National Theatre Live (NTL), μαγνητοσκοπημένη, με αγγλικούς υπότιτλους.



Πρόκειται για μια καινούργια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας με πρωταγωνιστές τρεις κορυφαίους Βρετανούς ηθοποιούς, κατόχους βραβείων Olivier: τον Μαρκ Γκέτις (Σέρλοκ, The League of Gentlemen, Doctor Who, Γουλφ Χολ, Τρεις ημέρες στην εξοχή), τον Έιντριαν Σκάρμπορο (Gavin and Stacey, Οι Επάνω και οι Κάτω, After the Dance) και την Ντέμπρα Τζίλετ (Επειγόντως τη μαμή, Doctor Who).



Το αριστουργηματικό δράμα του Μπένετ σκηνοθετεί ο Άνταμ Πένφορντ, καλλιτεχνικός διευθυντής του Νottingham Playhouse, αναδεικνύοντας τις χιουμοριστικές αλλά και τις έντονα δραματικές πτυχές του κειμένου.

Μια θεατρική παράσταση που, μέσα από τα εντυπωσιακά κοστούμια εποχής του Ρόμπερτ Τζόουνς, μεταφέρει τον θεατή στις πολυτελείς βασιλικές αυλές των τελών του 18ου αιώνα και στις ίντριγκες της αγγλικής μοναρχίας.



1786: ο Γεώργιος Γ΄ είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς, ο οποίος όμως παρουσιάζει συμπτώματα παράνοιας. Με τον καιρό, καθώς βουλιάζει όλο και πιο βαθιά στην παραφροσύνη, φιλόδοξοι πολιτικοί και ο δολοπλόκος Πρίγκιπας της Ουαλίας υπονομεύουν το Στέμμα, σπιλώνοντας το θεσμό και εκθέτοντας τον άνδρα.



«Πάντα ήμουν ο εαυτός μου, ακόμη κι όταν ήμουν άρρωστος. Μόνο τώρα φαίνομαι να είμαι ο εαυτός μου. Κι αυτό είναι το σημαντικό».

– Γεώργιος Γ΄



Info

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282333

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 21:00

Εισιτήρια: 15 και 8 ευρώ