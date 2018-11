Νέο δίσκο ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν οι The Chemical Brothers. Το No Geography, η ένατη κατά σειρά στουντιακή δουλειά τους, αναμένεται στις προθήκες των δισκοπωλείων την άνοιξη του 2019.

Στον δίσκο, που θα κυκλοφορήσει από την Virgin EMI, θα συμπεριλαμβάνεται και το Free Yourself, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος τον Σεπτέμβριο.

The Chemical Brothers have announced their new album 'No Geography’ to be released Spring 2019! Also announced - UK live arena dates (on sale Fri 30th Nov at 9 am) & U.S. and Mexico live dates (on sale Dec 7 at 10am PST): https://t.co/OCthig0m4R #TheChemicalBrothers #NoGeography pic.twitter.com/oKkoSX6o8c