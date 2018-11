Την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 στις 18:00, ανοίγει για 15η συνεχή χρονιά η αυλαία του Πανοράματος Οικολογικών Ταινιών με τίτλο «Παράθυρα στον Πλανήτη» που διοργανώνει η ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία).

Μια σειρά προβολών που γεννήθηκε από την ανάγκη να πληροφορηθούμε βλέποντας τα προβλήματα του πλανήτη με τα μάτια σημαντικών σκηνοθετών και δίνει μια μοναδική ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να παρακολουθήσει ελληνικές και ξένες παραγωγές που πραγματεύονται θέματα περιβάλλοντος, επίκαιρα όσο ποτέ.

Η φετινή διοργάνωση γιορτάζει 15 ολόκληρα χρόνια με σημαντικές προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με συζητήσεις και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων, με επιτυχημένες συνεργασίες με Πρεσβείες, πολιτιστικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 21-22/11 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και στις 23-24/11 στο Κτίριο της ΕΛΛΕΤ.

H Ελληνική Εταιρεία ενώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις της με την Ταινιοθήκη, παρουσιάζοντας ταινίες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιταλία, τον Καναδά και τη Νορβηγία –μια σημαντική συνεργασία που δίνει νέα ώθηση στο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών και διευρύνει το κοινό του επισημαίνοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης όλων μας.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει τέσσερα αφιερώματα: στις Πυρκαγιές & Περιβάλλον, τους Σπόρους, το Μέλι & Μέλισσες καθώς και σε παλαιότερους Έλληνες σκηνοθέτες με την προβολή της ταινίας των Σταύρου Τορνέ και Κώστα Σφήκα «Θηραϊκός Όρθρος». Τις ημέρες των προβολών έχουν προγραμματιστεί, όπως πάντα, ειδικές θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις με διακεκριμένους ομιλητές.

Siblings are forever: Ένα ζεστό - ποιητικό ντοκιμαντέρ για την σχέση των δύο αδερφών, που ζουν όπως ζούσαν στη Νορβηγία 50 χρόνια πριν.

Πρόγραμμα

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου / Ταινιοθήκη της Ελλάδος

18:00 Τέταρτος Τοίχος, 2018**

Δημήτρης Γκότσης / Ελλάδα, 10΄

Ένα δεκάμηνο οδοιπορικό καταγράφει πρόσωπα, τόπους και σκέψεις με κοινό παρονομαστή την ανθρώπινη φτώχεια, τη βία, τη δυστυχία, ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ που μιλά με τις εικόνες παρά με τις αφηγήσεις του.

18:15 This cold life, 2017*

Darren Mann / Η.Π.Α, 88΄

Ένα πορτραίτο ασύλληπτης ομορφιάς που παρουσιάζει μια ομάδα ανθρώπων, αφιερωμένων στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η γη που αποκαλούν σπίτι τους. Μόνο που αυτός ο τόπος είναι απομονωμένος στο Νορβηγικό αρχιπέλαγος και σ’ αυτόν ζουν περισσότερες πολικές αρκούδες παρά άνθρωποι.

Αφιέρωμα: Πυρκαγιές και Περιβάλλον - Βαρύ τίμημα

20:15 Επιζώντες

Τάσος Τέλλογλου / Ελλάδα, 75΄

Δύο μήνες μετά την καταστροφή στο Μάτι ο Τάσος Τέλλογλου επιχειρεί με την κάμερα του ΣΚΑΪ μια καταγραφή των όσων έγιναν. Μνήμες, παρουσίες και απουσίες. Τι πήγε λάθος και τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής.

21:30 Συζήτηση: «Πυρκαγιές σε Πάρνηθα και Μάτι: το παρελθόν μάθημα για το μέλλον;» Με τους Δημήτρη Ντινόκα, δασολόγο - σύμβουλο ΕΛΛΕΤ και τον Ηλία Τζηρίτη, συνεργάτη δασικού προγράμματος WWF. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

22:00 Πάρνηθα, 10 Χρόνια μετά, 2017**

Χρήστος Γιαννακόπουλος / Ελλάδα, 21΄

Με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει όλα όσα συνέβησαν αλλά κυρίως την άγνωστη και διαρκή μάχη για την αναγέννηση του βουνού. Αναμνήσεις από την πυρκαγιά αλλά και αισιοδοξία για το αύριο.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου / Ταινιοθήκη της Ελλάδος

18:00 Blue Heart, 2018*

Britton Caillouette / Η.Π.Α, 45’

Η ιστορία ενός από τους παλαιότερους ποταμούς της Ευρώπης και οι προσπάθειες ενεργών πολιτών να διαφυλάξουν αυτό τον μοναδικό φυσικό πλούτο. Ακτιβιστική ταινία με έντονο περιβαλλοντικό προβληματισμό για την διαφύλαξη των υγροτόπων και των οικοσυστημάτων.

18:45 Dolphin Man, 2017*

Λευτέρης Χαρίτος / Ελλάδα, Γαλλία, Καναδάς, 80’

Ένα ταξίδι στην ζωή του Ζακ Μαγιόλ, που μας αποκαλύπτει τις σκέψεις, την εμπειρία και τις εσωτερικές συγκρούσεις του. Ένα βιωματικό ταξίδι μέσα στο νερό που μεταφέρει την ομορφιά.

Αφιέρωμα: Σπόροι

20:15 Seeds of War, 2018

Sebastien Mesquida / Γαλλία, 45’

Η ιστορία της διάσωσης των σπάνιων σπόρων της Μέσης Ανατολής στη Συρία με τον Ali Shehadeh. Ο βομβαρδισμός, η διαφυγή στο καταφύγιο της χιονισμένης Νορβηγίας και η επανίδρυση ενός παραδείσου στον Λίβανο. Ένα μάθημα ζωής μέσα από ένα μεγάλο ταξίδι.

21:00 Συζήτηση: «Το ταξίδι των σπόρων» με τον Ali Shehadeh, τον Σύριο επιστήμονα του Ιδρύματος ICARDA και την Βάσω Κανελλοπούλου, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Πελίτι (οργάνωση προστασίας παραδοσιακών σπόρων), ΕΛΛΕΤ Αίγινας. Συντονίζει η Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ - Σκηνοθέτις

Αφιέρωμα: Τιμώντας παλαιότερους Έλληνες Σκηνοθέτες - Σ. Τορνές, K. Σφήκας

Προλογίζει ο Δημήτρης Χαρίτος, κριτικός κινηματογράφου

21:30 Θηραϊκός όρθρος, 1967

Σταύρος Τορνές, Κώστας Σφήκας / Ελλάδα, 20’

Η κινηματογραφική αποτύπωση της Σαντορίνης το 1967. Μια ματιά στη ζωή και τις συνήθειες των κατοίκων του νησιού. Ένα οικιστικό και φυσικό τοπίο που έχει αλλάξει για πάντα.

21:50 Στο Σώμα της, 2018

Ζαχαρίας Μαυροειδής / Ελλάδα, 85’

Η Μονή της Κοίμησης, στο νότιο άκρο της Θηρασιάς και απέναντι από την υπέρ-τουριστική Σαντορίνη, δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Όμως στις 31 Ιουλίου, κάθε χρόνο οι κάποτε «δεκαπεντάρηδες» επιστρέφουν για δύο εβδομάδες στα άδεια κελιά μαζί με τους λιγοστούς κατοίκους.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου / Κτίριο Ελληνικής Εταιρείας

18:00 Thalatta (Θάλαττα), 2017**

Τριανταφυλλιά Δημοπούλου / Ελλάδα, 50΄

Θάλασσα: ένα σύμβολο ελευθερίας κι ένα χωράφι που κανείς ποτέ δεν «έσπειρε», μα όλοι θέλησαν να «θερίσουν». Μια ομάδα αυτοχρηματοδοτούμενων φοιτητών βιολογίας του ΑΠΘ ταξιδεύει στις ελληνικές θάλασσες συγκεντρώνοντας μαρτυρίες από ψαράδες και επιστήμονες.

18:50 Ο θάνατος ενός καϊκιού, 2018

Καθημερινή / Ελλάδα, 6΄

Το μικρό «έγκλημα» που έγινε στη Βόρεια Εύβοια και η καταγραφή του σβησίματος μιας παράδοσης χιλιάδων ετών με την καταστροφή παραδοσιακών ελληνικών καϊκιών.

19:00 Συζήτηση: «Η καταστροφή των καϊκιών». Με τους Κώστα Δαμιανίδη, αρχιτέκτονα - Δρα. Ιστορίας της Ναυπηγικής και την Ελένη Μαΐστρου, Πρόεδρο Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς ΕΛΛΕΤ - Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

19:30 Ο Θησαυρός των Αηδονιών, 2018

Καθημερινή / Ελλάδα, 3΄

Ιστορίες αρχαιοκαπηλίας από ένα μικρό χωριό στην Κορινθία. Η συμβολή της ΕΛΛΕΤ στον επαναπατρισμό του Θησαυρού των Αηδονιών.

19:35 Θραύσματα**

Μαριάννα Οικονόμου / Ελλάδα, 47’

Περιπλανήσεις στην τέχνη και την σκέψη της γλύπτριας Αλεξάνδρας Αθανασιάδη. Σκέψεις και υλικά που απορρίφθηκαν, ανασυντέθηκαν και αποκτούν νέα μορφή.

20:30 Before the flight, 2018

Laurence Bonvin / Ελβετία, 20’

Μια στοχαστική εξερεύνηση υποβλητικών κτηρίων του Αμπίτζν (παλιά πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού) που χτίστηκαν την χρυσή δεκαετία του 60’ όταν η αρχιτεκτονική μπορούσε να γίνει ακόμα η επίγεια έκφραση της ουτοπίας. Υπέροχο θέαμα.

20:50 The Sensitives, 2017 *

Drew Xanthopoulos / Η.Π.Α, 83’

Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από αθέατες απειλές. Εντομοκτόνα, αρώματα, κινητά τηλέφωνα εξαντλούν σωματικά έναν «ευάλωτο». Στην κινηματογραφικά εκθαμβωτική ταινία καταγράφεται η ζωή, το κουράγιο και οι ελπίδες οικογενειών που μάχονται με τις σύγχρονες ασθένειες κάνοντας τους θεατές να ταυτιστούν με τον αγώνα τους.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου / Κτίριο Ελληνικής Εταιρείας

Αφιέρωμα: Μέλι - Μέλισσες

16:00 -17:00 Δραστηριότητες για παιδιά με την APIVITA και το BEE CAMP (παρατήρηση κυψέλης, δραστηριότητες & προβολή ταινίας)

18:00 Il tempo delle api / The time of the bees, 2017

Rossella Anitori, Darel di Gregorio / Ιταλία, 65΄

Προλογίζουν οι σκηνοθέτες.

Δύο φίλοι που ζουν σε μια παραδοσιακή κοινότητα στην ιταλική ύπαιθρο διαλέγουν μια διαφορετική προσέγγιση της μελισσοτροφίας χωρίς τη χρήση χημικών στην διατροφή τους. Αλλά ο αρχικός ενθουσιασμός χάνεται με μια απροσδόκητη εξέλιξη.

Συζήτηση: «Μέλισσες-Μέλι» με τον Νικόλαο Εμμανουήλ, Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.

19:35 Living in the future’s past, 2017 *

Susan Kucera / Η.Π.Α., 85΄

Ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για την εξέλιξη, την πάσης μορφής και προέλευσης ενέργεια, τη «σκοτεινή» οικολογία και το «τέλος της φύσης». Μια ιστορία που εξηγεί την θέση μας ανάμεσα σε όλα τα είδη του πλανήτη. Ποιο είμαστε και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν;

21:00 Expired (Ληγμένα), 2017

Kieran Kolle / Νορβηγία, 52΄

Στη Νορβηγία, το 25% των τροφών καταλήγει στα σκουπίδια. Τέσσερεις νεαροί ακτιβιστές ξεκινούν μια καμπάνια ευαισθητοποίησης και αρχίζουν με τα ποδήλατά τους ένα ταξίδι από Βόρειο Ακρωτήριο προς το νότο της χώρας τρώγοντας μόνο ληγμένα τρόφιμα από τα σουπερ μάρκετ και τα οικιακά σκουπίδια. Ένα σοκαριστικό πείραμα που αμφισβητεί τον τρόπο ζωής μας.

21:55 Siblings are forever, 2013

Frode Fimlad / Νορβηγία, 75΄

Τα αδέρφια Magnar και Oddny δεν έχουν φύγει ποτέ από την οικογενειακή φάρμα των παιδικών τους χρόνων. Ο χρόνος μοιάζει σαν να έχει σταματήσει. Ένα ζεστό - ποιητικό ντοκιμαντέρ για την σχέση των δύο αδερφών, που ζουν όπως ζούσαν στη Νορβηγία 50 χρόνια πριν. Μακριά από τα πλούτη αλλά κοντά στη φύση.

* στα αγγλικά/ in English

** με αγγλικούς υπότιτλους / with English subtitles

Info

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός

Κτίριο Ελληνικής Εταιρείας

Τριπόδων 28, Πλάκα