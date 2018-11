Πέθανε σήμερα σε ηλικία 95 ετών ο Σταν Λι, Αμερικανός συγγραφέας, εκδότης και επίτιμος πρόεδρος της Marvel Comics.

Σε συνεργασία με τους εικονογράφους Στιβ Ντίντκο και Τζακ Κίρμπι, ο Σταν Λι δημιούργησε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς ήρωες της Marvel.

Ο Spiderman, οι Fantastic 4, ο Hulk, ο Thor, ο Daredevil και ο Iron Man, ήταν μόνο μερικές από τις εμπνεύσεις στις οποίες έδωσε «σάρκα και οστά» ο Λι, μεταμορφώνοντας την Marvel Comics από έναν μικρό εκδοτικό οίκο σε έναν κολοσσό.

Ο Λι θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές των σύγχρονων κόμικς.

O κατά κόσμον Στάνλεϊ Μάρτιν Λίμπερ, γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του ήταν Εβραίοι μετανάστες.

Σε συνέντευξη του 2006, είχε δηλώσει ότι, ως παιδί, είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις ταινίες του Έρολ Φλιν, στις οποίες ο Αυστραλός ηθοποιός υποδυόταν ηρωικούς ρόλους.

Πέρασε φτωχικά παιδικά χρόνια. Όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Μπρονξ, ο ίδιος μοιραζόταν ένα δωμάτιο με τον αδελφό του ενώ οι γονείς τους κοιμόντουσαν σε έναν πτυσσόμενο καναπέ στο σαλόνι.

Αποφοίτησε από το λύκειο DeWitt Clinton σε ηλικία μόλις 16μισι ετών και έγινε δεκτός στο WPA Federal Theatre Project.

Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με την συγγραφή ενώ αναγκάστηκε να κάνει πολλές δουλειές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

Όσο ονειρευόταν να γράψει ένα «σπουδαίο αμερικανικό μυθιστόρημα», ο Λι αναγκαζόταν να γράφει επικήδειους σε εφημερίδες και δελτία τύπου για το Εθνικό Κέντρο Φυματίωσης ενώ έκανε και ντελίβερι σάντουιτς στο Rockefeller Center.

Το 2008 είχε τιμηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη καλλιτεχνική διάκριση των ΗΠΑ.

Ο Λι συνήθιζε να κάνει cameo εμφανίσεις σε διάφορες ταινίες της Marvel, άλλοτε ως ανώνυμος κομπάρσος και άλλοτε ως... ο εαυτός του.

Το 2009, η Walt Disney εξαγόρασε την Marvel Entertainment έναντι τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους σούπερ-ήρωες του κόσμου της Marvel να «σπάνε» επανειλημμένως το box office.

Στο άκουσμα του θανάτου του Λι, ο Καναδός ηθοποιός Ράιαν Ρέινολτς που ενσάρκωσε πρόσφατα για δεύτερη φορά τον ήρωα Deadpool, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Να πάρει... Αναπαύσου εν ειρήνη Σταν. Ευχαριστούμε για όλα».

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh