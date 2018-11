Ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων το 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στις καλύτερες ταινίες που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά έδωσε το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος-Θ. Αγγελόπουλος στην Καλύτερη Ταινία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος-Θόδωρος Αγγελόπουλος» για την Καλύτερη Ταινία, απονεμήθηκε στην ταινία «Ρέι και Λιζ» του σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Μπίλινγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), ο οποίος όμως δεν ήταν παρών για να το παραλάβει. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ.

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» ήταν το τελευταίο και σπουδαιότερο βραβείο σε μια σειρά συνολικά 26 Βραβείων και διακρίσεων που απονεμήθηκαν φέτος από διαφορετικές Επιτροπές σε ταινίες του πλούσιου 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπως αυτό αναπτύχθηκε με την ευθύνη της Γενικής Διευθύντριάς του, Ελίζ Ζαλαντό και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του, Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του συγκροτήθηκε με τους: Σάντρα ντεν Χάμερ, διευθύντρια του EYE Filmmuseum (Ολλανδία), Ράντου Ζούντε, σκηνοθέτη (Ρουμανία), Φατεμέ Μοταμέντ-Αριά (Σιμίν Μοταμέντ), ηθοποιό (Ιράν), Αλφόνσο ντε Βιλαγιόνγκα, συνθέτη (Ισπανία), Συραγώ Τσιάρα, διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).

Από τις ελληνικές συμμετοχές, η Διεθνής Επιτροπή του 59ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ξεχώρισε: τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου για την ερμηνεία της στην ταινία «Η δουλειά της»/ «Her Job» του Νίκου Labôt, συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Σερβίας (Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας εξ ημισείας με την Ένε Σουάρτς) και τον Μάριο Πιπερίδη (Πρώτη Ειδική Μνεία) για την ταινία «Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ» /«Smuggling Hendrix» συμπαραγωγή Κύπρου, Γερμανίας, Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δόθηκε και το Mermaid Award, ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής, το οποίο αφιερώθηκε στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ταινία Σόκρατες" του Αλεξ Μοράτο από τη Βραζιλία ενώ το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονεμήθηκε στην ταινία "Μη με αγγίζεις" της Αντίνα Πιντιλίε (Ρουμανία, Γερμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Γαλλία).

Αναλυτικά οι φετινοί νικητές:



Το Βραβείο Καλύτερης ταινίας Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία:

ΡΕΙ ΚΑΙ ΛΙΖ / RAY & LIZ, του Ρίτσαρντ Μπίλινγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής – Αργυρός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία:

ΟΛΑ ΚΑΛΑ/ALLES IST GUT/ALL GOOD, της Εύα Τρόμπις, Γερμανία

Το Ειδικό βραβείο Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία – Χάλκινος Αλέξανδρος απονέμεται:

Στον σκηνοθέτη Πουτσιπόνγκ Αρουνπένγκ για την ταινία ΔΙΑΒΟΛΟΨΑΡΟ / KRABEN RAHU/MANTA RAY, Ταϊλάνδη, Γαλλία, Κίνα

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον:

Γιάκομπ Σιντεργκρέν για την ερμηνεία του στην ταινία Ο ΕΝΟΧΟΣ/ DEN SKYLDIGE/THE GUILTY, του Γκούσταφ Μέλερ, Δανία

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας εξ ημισείας:

Στην Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου για την ερμηνεία της στην ταινία Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ / HER JOB του Νίκου Labôt, Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία

και

Στην Ένε Σουάρτς για την ερμηνεία της στην ταινία ΟΛΑ ΚΑΛΑ /ALLES IST GUT/ALL GOOD, της Εύα Τρόμπις, Γερμανία

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης:

Στην φωτογραφία του Ναβαροφάατ Ρουνγκφιμπουνσοφίτ για την ταινία ΔΙΑΒΟΛΟΨΑΡΟ/KRABEN RAHU/ MANTA RAY του Πουτσιπόνγκ Αρουνπένγκ, Ταϊλάνδη, Γαλλία, Κίνα

Πρώτη Ειδική Μνεία:

Στην ταινία ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΝΤΡΙΞ /SMUGGLING HENDRIX του Μάριου Πιπερίδη, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα

Δεύτερη Ειδική Μνεία:

Στην ταινία ΣΟΚΡΑΤΕΣ /SOCRATES του Άλεξ Μοράτο, Βραζιλία

ΒΡΑΒΕΙΟ VIRTUAL REALITY

Στο Διαγωνιστικό τμήμα με ταινίες Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) του Φεστιβάλ το βραβείο Καλύτερης Ταινίας συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Φέτος η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Φραντσέσκα Φίνι (σκηνοθέτιδα, καλλιτέχνις), Μπόιντ φαν Χούι (κριτικός κινηματογράφου και επιμελητής προγράμματος στο Luxembourg City Film Festival) και Άγγελο Φραντζή (σκηνοθέτης).

Το βραβείο Virtual Reality απονέμεται στην ταινία:

ΟΥΛΗ / BATTLESCAR των Νίκο Κασαβέκια και Μαρτίν Αλέ, Γαλλία, ΗΠΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) αποτελούμενη από τους:

Άνττι Σελκοκάρι (Φινλανδία)

Ριτς Κλάιν (Ηνωμένο Βασίλειο)

Νίκο Αλέτρα (Νίκο Αρτινό) (Ελλάδα)

Απονέμει τα εξής βραβεία:

Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία:

ΣΟΦΙΑ/SOFIA, της Μεριέμ Μπενμπαρέκ, Γαλλία, Κατάρ

Για Ελληνική Ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2018 (πρεμιέρα) στην ταινία:

ΠΑΥΣΗ/PAUSE, της Τώνιας Μισιαλή, Κύπρος, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ



Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία:

ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΑΜΙ /STILL RIVER του Άγγελου Φραντζή, Ελλάδα, Γαλλία, Λετονία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»



Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τους Άρη Φατούρο, σύμβουλο προγράμματος, Κώστα Δήμο, υπεύθυνο προγράμματος και Βασίλη Δούβλη, σκηνοθέτη, απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος:

ΔΙΑΒΟΛΟΨΑΡΟ/KRABEN RAHU/MANTA RAY, του Πουτσιπόνγκ Αρουνπένγκ, Ταϊλάνδη, Γαλλία, Κίνα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία:

Το πρώτο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο κοινού Fischer:

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ /REFUGE II: THE ICE PATH του Χρήστου Νικολέρη, Ελλάδα

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της επιτροπής Fipresci:

ΠΑΥΣΗ/PAUSE, της Τώνιας Μισιαλή, Κύπρος, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής Πάνο Θωμαϊδη, την Διευθύντρια του Hellenic Film Commission Βένια Βέργου και τον Διευθυντή Προώθησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.

Το ΕΚΚ απονέμει το βραβείο αξίας 5.000 ευρώ σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα σκηνοθέτη/πρωτοεμφανιζόμενης Ελληνίδας σκηνοθέτιδας που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, στον σκηνοθέτη:

Στηβ Κρικρή για την ταινία του, THE WAITER, Ελλάδα

Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ Best Location Award, το οποίο δίνεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location managers (ή σκηνοθέτες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου Έλληνα σκηνοθέτη/πρωτοεμφανιζόμενης Ελληνίδας σκηνοθέτιδας που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονέμεται στον:

Δημήτρη Χαλκιαδάκη για την ταινία, THE WAITER του Στηβ Κρικρή, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η επιτροπή αποτελείται από φοιτητές Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και τα μέλη της είναι οι Παναγιώτα Δαμιανίδου, Άγγελος Κάλφας, Συμεών-Ραφαήλ Καραλής, Χαράλαμπος Κοζάρης και Αλεξάνδρα Μολφέτα. Την Επιτροπή Βραβείου Νεότητας επιμελείται η Δρ. Μπέτυ Κακλαμανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιστορία & Θεωρία Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η επιτροπή απονέμει δύο βραβεία σε ταινίες του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2018 (πρεμιέρα) και συγκεκριμένα τα εξής:

Καλύτερη Ταινία:

Η ΔΕΞΙΑ TΣΕΠΗ ΤΟΥ ΡΑΣΟΥ /THE RIGHT POCKET OF THE ROBE του Γιάννη Β. Λαπατά, Ελλάδα

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής:

SCOPOPHILIA, των Ναταλίας Λαμπροπούλου και Ηλέκτρας Αγγελετοπούλου, Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΙΟ «MERMAID AWARD»

Το Mermaid Award είναι ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται από 3μελή κριτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν οι Μαρία Κατσικαδάκου (Μαρία Cyber), διευθύντρια του Outview Film Festival (Διεθνούς LGBTQI Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας), Τόμας Αμπελτσχάουζερ, δημοσιογράφος και Κόσιμο Σαντόρο, ιδρυτής της εταιρείας πωλήσεων The Open Reel.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Σόκρατες / Socrates του Άλεξ Μοράτο, Βραζιλία

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος ή του Τμήματος Εκτός Συναγωνισμού για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα. Την φετινή κριτική επιτροπή απαρτίζουν τα εξής μέλη του Δ.Σ. του WIFT: Αντουανέττα Αγγελίδη (αντιπρόεδρος), Λένα Ράμμου (γενική γραμματέας) και Πόλυ Τρανίδου (ταμίας)

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία:

ΜΗ ΜΕ ΑΓΓΙΖΕΙΣ / TOUCH ME NOT της Αντίνα Πιντιλίε, Ρουμανία, Γερμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Γαλλία

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

Ο ΕΝΟΧΟΣ/ DEN SKYLDIGE/THE GUILTY, του Γκούσταφ Μέλερ, Δανία

Το βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας – Μιχάλης Κακογιάννης για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ /REFUGE II: THE ICE PATH του Χρήστου Νικολέρη, Ελλάδα

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ /KELEBEKLER/BUTTERFLIES, του Τόλγκα Καρατσελίκ, Τουρκία

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία:

Η ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ΝΥΧΤΑ /LA NOCHE DE 12 AÑOS/A TWELVE-YEAR NIGHT, του Άλβαρο Μπρέχνερ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Mermaid Award, ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής, αφιερώθηκε στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου. Ταινία Λήξης: το «Κορίτσι» του Λούκας Ντοντ