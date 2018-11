Maceo Plex

Το Blend υποδέχεται στο Gazi Music Hall τον Αμερικανό ηγέτη της electro σκηνής, Maceo Plex. Ο κατά κόσμον Eric Estornel, αφεντικό της Ellum Audio Records και «έναν από τους 5 καλύτερους Djs του κόσμου» σύμφωνα με το Resident Advisor.



Οι φουτουριστικοί tech ήχοι του ως Maetrik, οι εξωπραγματικά ηλεκτρονικοί ως Mariel Ito και φυσικά τα πρωτοποριακά dark house δείγματά του ως Maceo Plex το επιβεβαιώνουν.



10/11, Ιερά Οδός 18-20, 23:00, εισ.: από 28 ευρώ

Professional Crap Dancers

Οι Professional Crap Dancers κάνουν πάρτι σε ταράτσες και υπόγεια τα τελευταία 9 περίπου χρόνια και σε αυτό το διάστημα έχουν φέρει στην Αθήνα και έχουν μοιραστεί τα decks με καλλιτέχνες όπως οι Ray Mang, Soft Rocks, Dicky Trisco, Pete Herbert, Haules Baules και Phillip Gorbachev.



Για το βράδυ της Παρασκευής o Pene και o Τοnny Lasar θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα ολονύκτιο back2back session με ebm, disco dubs και techno έχοντας έναν και μόνο κανόνα: "Partying without dignity".



9/11, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος Ελεύθερη

Technotropia: Pirupa

Pirupa



'Έχοντας καταφέρει να είναι στα top των Beatport Charts με τις τελευταίες του κυκλοφορίες και κομμάτια όπως το "Sweet Devil", το "Get Funky" και το "Party Non Stop" στο βιογραφικό του, ο Pirupa έρχεται στο Steam.



9/11, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

Purple Night

Τα Purple Nights, καταλαμβάνουν το Ρομάντσο. Στις μουσικές επιλογές οι: The Dreamer, Wrapped in Plastic και Denis D' or.



10/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

Christos Aggelopoulos & Polatof

Resident djs σε δύο από τα πιο δημοφιλή mobile parties της χώρας, ο Christos Aggelopoulos (Diskotekken) συναντά τον Polatof (Street Outdoors) στο booth του υπογείου της Crust, μετά το περσινό τους sold out event, για ένα all around dance dj set, το οποίο σημαίνει nu disco,indie dance, house και εκλεκτική electronica μέχρι το πρωί.



10/11, Crust, Πρωτογενους 13, 23:30, Είσοδος ελεύθερη

Kormoranos & Needless: Moscoman

Moscoman



Το Σάββατο δύο από τα πιο δραστήρια αθηναϊκά mobile parties, το Needless και ο Κορμοράνος ενώνουν για ακόμα μια φορά τις δυνάμεις τους, προσκαλώντας στα decks του six d.o.g.s τον Ισραηλινό DJ και παραγωγό, Moscoman.

Υπερδραστήριος παραγωγός με προσωπικές κυκλοφορίες και αμέτρητα remixes σε εταιρείες όπως οι ESP Institute, I'm A Cliché, Eskimo και Multi Culti, ιδρυτής της πολυσυλλεκτικής ετικέτας Disco Halal, σταθερός συνεργάτης των Red Axes στην τοπική σκηνή του Τελ Αβίβ και περιζήτητος DJ παγκοσμίως, o Moscoman επιστρέφει στην Αθήνα στην καλύτερη φάση της καριέρας του, με ολοκαίνουργιο EP στην Diynamic Music του Solomun.

Μαζί του οι resident DJs του Κορμοράνου, Body Double και Blue Lagoon αλλά και ο Chevy από το Needless.



10/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Κεμάλ

Κεμάλ



Ο άνθρωπος πίσω από το δισκογραφικό label Berceuse Heroique, γνωστό στην underground παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή για την ποιότητα και την αισθητική των κυκλοφοριών του, σε ένα DJ set μόνο με βινύλια.



10/11, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22.00, Είσοδος ελεύθερη

Christos Kalopitas, A musical trip

O Χρήστος Καλοπήτας, δημιουργός των θρυλικών Jungle parties που άφησαν εποχή, αναλαμβάνει τη μουσική στο Λουκούμι.



9/11, Λουκούμι, Πλατεια Αβησσυνιας 3, 21:30