Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η 6η Μπιενάλε της Αθήνας ANTI η οποία άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό στις 26 Οκτωβρίου, προσελκύοντας περισσότερους από 5,000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ήδη τις δύο πρώτες εβδομάδες, διαπιστεύτηκαν περισσότεροι από 900 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες της τέχνης, τα δύο τρίτα των οποίων ταξίδεψαν στην Αθήνα για να επισκεφθούν την AB6, αναδεικνύοντας το μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον.

Αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη γράψει για το ΑΝΤΙ, μεταξύ των οποίων το ArtForum, το Artnet, η Sueddeutsche Zeitung, η Tageszeitung, το Marianne, η Γαλλική Ραδιοφωνία, η Γερμανική Ραδιοφωνία, η Αυστριακή Ραδιοφωνία, ενώ το σύνολο του ελληνικού Τύπου κάλυψε την έκθεση με εκτενή αφιερώματα.

ANTI: η νέα κανονικότητα

Λίγα μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Συντάγματος, η 6η Μπιενάλε της Αθήνας διερευνά πώς η αντίθεση εκφράζεται σήμερα στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική αρένα. Η έκθεση λαμβάνει χώρα σε τέσσερα εμβληματικά κτήρια γύρω από την πλατεία Κολοκοτρώνη: το κτήριο ΤΤΤ (Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας), όπου παλιά στεγαζόταν ο ΟΤΕ, που το σχεδίασε το 1930 ο αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς (Σταδίου 15), το τετράστερο ξενοδοχείο Esperia Palace, το οποίο σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί το 2010 (Σταδίου 22), η ιστορική Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (Ανθίμου Γαζή 2) και τα πρώην γραφεία του Ταμείου Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ΤΣΜΕΔΕ (Κολοκτρώνη 4).

Στην έκθεση, περισσότεροι από 100 σύγχρονοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνουν τις πολιτισμικές εκφράσεις στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, νιχιλιστικές θεωρίες για την «μετα-αλήθεια» και θεωρίες συνωμοσίας, ασκώντας, μέσα από τα έργα τους, κριτική στην απόλαυση, τη σαγήνη και τη δυσφορία του ΑΝΤΙ, προτείνοντας παράλληλα διαφορετικά έναντι. Η έκθεση αναδεικνύει το παιχνίδι ρόλων στα σύγχρονα παιχνίδια και τους ψηφιακούς μας εαυτούς, αναλύοντας διαδεδομένες επιθυμίες εναντίωσης, ενώ διερευνά δρόμους πέρα από τη διαλεκτική του ΑΝΤΙ.

Η 6η Μπιενάλε της Αθήνας ΑΝΤΙ, σε επιμέλεια των Stefanie Hessler, Poka-Yio και Κωστή Σταφυλάκη, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του LGTBQ ακτιβιστή και περφόρμερ Ζακ Κωστόπουλου / Zackie Oh, ο οποίος είχε συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν με τη Μπιενάλε.

Η 6η Μπιενάλε της Αθήνας προσκαλεί τους επισκέπτες για τέσσερις ακόμα εβδομάδες να εξερευνήσουν το ΑΝΤΙ στους ιδιαίτερους εκθεσιακούς του χώρους και μεταξύ άλλων να προπονηθούν στην αρένα του Chessboxing του Iepe Rubingh, να επισκεφτούν τον ναό των αλμπίνων μοναχών του Λυκούργου Πορφύρη, να παίξουν τα lo-fi βιντεοπαιχνίδια της Porpentine Charity Heartscape, να επενδύσουν στα κρυπτονομίσματα του Ed Fornieles, να συναντηθούν με το post–human γλυπτό της Ivana Bašic, να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση ριζοσπαστικών νεο-φελελεύθερων καταναλωτών από την Danielle Dean, να βρουν θεραπεία στο new age βίντεο προσωπικής περιποίησης της Shana Moulton, να ενδώσουν στο Spa & Beauty Athens της Geumhyung Jeong, να βυθιστούν στον κόκκινο ναό της συνωμοσίας της Joey Holder, να χαλαρώσουν στο american diner της Monira Al Qadiri, να παρακολουθήσουν στους αναπαυτικούς καναπέδες του ΚΙΝΟ σύγχρονα βιντεοέργα, να κάνουν τατoυάζ στο Salong Flyttkartong της Linnéa Sjöberg.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

The Group: A Temporary Autonomous Hotel, 2018 | Παιχνίδι ρόλων ζωντανής δράσης (LARP) από τους Ed Fornieles Studios, OMSK Social Club, Penny Rafferty και Nina Runa Essendrop

Παρ 9.11, 2-10 μ.μ. / Σαβ 10.11, 12-10 μ.μ., 12-6 μ.μ > Esperia Palace

Ένα πρωτόγνωρο παιχνίδι ρόλων ζωντανής δράσης, μια τετράστερη συμμετοχική εμπειρία, όπου η δομή του σπιτιού διερευνάται σαν να ήταν ξενοδοχείο. Στη reception του Esperia Palace θα σε περιμένουν η καινούρια σου ταυτότητα και το «κλειδί» του δωματίου. Μόλις μπεις στο δωμάτιο, θα πρέπει να παίξεις. Εκεί θα βρίσκεται η ομάδα του The Group για να σε καθοδηγήσει. Αν θελήσεις να δραπετεύσεις, μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή.

In Defense of the Dubious | Ομιλία από τον Roee Rosen

Σαβ 10.11, 6 μ.μ. > Esperia Palace, KINO, 1ος όροφος

Ο Roee Rosen στην ομιλία του In Defense of the Dubious διερευνά μερικές από τις «ψευδείς» ταυτότητες που έχει ο ίδιος κατασκευάσει: την Justine Frank και τον Maxim Komar Myshkin. Στη διάρκεια της ομιλίας του, θα παρουσιάσει φωτογραφίες και αποσπάσματα από την ταινία Tse (Out) (2010).

Amusementorium, 2018 | Θέατρο σκιών από τον Σπύρο Αγγελόπουλο

Κυρ 6.11, 6-7 μ.μ. > Κτήριο TTT, 4ος όροφος, δωμάτιο 403

Στο θέατρο σκιών του Αγγελόπουλου, ένας συμφυρμός πολιτικών, προσωπικοτήτων των ΜΜΕ, υπερηρώων και κινηματογραφικών χαρακτήρων συναγωνίζονται σε μια φανταστική αρένα: από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σλαβόι Ζίζεκ, μέχρι τον Ρόκι και την Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Στοιχηματίστε ποιος είναι ο νικητής.

Rausch, 2018 | Παρουσίαση – Προβολή από την Βέρα Χότζογλου

Κυρ 11.11, 7 μ.μ. > Esperia Palace, KINO, 1ος όροφος

H Βέρα Χότζογλου παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο της Rausch (2018), ένα βίντεο που διαπραγματεύεται τη νύχτα και τη μελογχολία μετά τα κουίρ πάρτι στην Αθήνα και το Βερολίνο.

Διάρκεια βίντεο: 35'

Εκθεσιακοί χώροι

Κτήριο ΤΤΤ, Σταδίου 15

Esperia Palace, Σταδίου 22

Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Ανθίμου Γαζή 2

ΤΣΜΕΔΕ, Κολοκοτρώνη 4

Ώρες λειτουργίας

Δευ-Παρ: 14:00-22:00

Σαβ-Κυρ: 12:00-22:00

Μπιενάλε της Αθήνας

Πύδνας 7, 11855, Αθήνα