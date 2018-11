Η εποχή των fake news και της χειραγώγησης των media λογικά θα ευνοούσε απολύτως –για την ακρίβεια «κραυγάζει» για– ένα ριμέικ της σπουδαίας και ανατριχιαστικά επίκαιρης ταινίας «Το Δίκτυο» (The Network) που γύρισε το 1976 ο Σίντνεϊ Λιούμετ με φόντο ένα τηλεοπτικό δίκτυο που «καταπίνεται» από μια πολυεθνική η οποία το αγοράζει για να το κάνει βιώσιμο και να του αυξήσει την θεαματικότητα με τις πιο κυνικές και αντι-δημοσιογραφικές μεθόδους.

Πρόλαβε όμως το θέατρο.

Σε λίγες μέρες ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ –μετά από την περσινή θητεία του στη λονδρέζικη σκηνή, όπου εισέπραξε διθυραμβικές κριτικές– η προσαρμογή στο σανίδι του έργου, με πρωταγωνιστή (όπως και στο Λονδίνο) τον Μπράιαν Κράνστον, έναν από τους πιο ευέλικτους και ταλαντούχους ηθοποιούς των τελευταίων δεκαετιών που γνώρισε τη διεθνή αναγνώριση από τον κεντρικό ρόλο της τηλεοπτικής σειράς Breaking Bad.

Ο Κράνστον, σύμφωνα με τις περσινές κριτικές, παραδίδει μια συγκλονιστική ερμηνεία στον τραγικό ρόλο του Χάουαρντ Μπιλ, του δημοσιογράφου και άνκορμαν που καταρρέει ζωντανά στον αέρα και καλεί τους θεατές να ουρλιάξουν από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα «είμαι έξαλλος και δεν θα τους ανεχτώ άλλο πια!», σ' έναν από τους πιο εμβληματικούς μονολόγους στην ιστορία του σινεμά.

Στην ταινία, τον Μπιλ είχε υποδυθεί –σε μια ερμηνεία «για τους αιώνες»– ο Πίτερ Φιντς, ο οποίος όμως δεν έζησε για να παραλάβει, μερικούς μήνες μόνο μετά, το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.

I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! - Η εμβληματική σκηνή από το «Δίκτυο» (1976)