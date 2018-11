Η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων συνεργάζεται με την Πρεσβεία της Ιρλανδίας για τη διοργάνωση της έκθεσης «International Joyce: A celebration of the life and work of James Joyce».



Από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, το μετρό Κεραμεικός αλλάζει όψη και υποδέχεται τους επιβάτες και τους επισκέπτες με μια έκθεση για τη ζωή και το έργο του κορυφαίου λογοτέχνη του 20ού αιώνα, ανοικτή στο κοινό, με τη στήριξη της ΣΤΑΣΥ.



Ο Τζέιμς Τζόις (1882-1941) υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στην Ιρλανδία, όπου διαδραματίζονται πολλά από τα έργα του, αλλά είχε ιδιαίτερες επιρροές από την Ελλάδα και ήταν γνωστός ως ένας ενθουσιώδης φιλέλληνας που μάλιστα μιλούσε νέα ελληνικά.



Ο αγαπημένος του συγγραφέας ήταν ο Όμηρος, του οποίου η Οδύσσεια ενέπνευσε το επικό του έργο «Οδυσσέας». Ο Οδυσσέας, η ιστορία μιας ημέρας στο Δουβλίνο εκατό χρόνια πριν, γιορτάζεται παγκοσμίως ως Bloomsday στις 16 Ιουνίου – ίσως η μόνη διεθνής γιορτή αφιερωμένη σε ένα και μοναδικό λογοτεχνικό έργο.



Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο τη ζωή του Τζόις, αλλά και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πτυχές της ιστορίας του. Παρότι περήφανος για την ιρλανδικές πνευματικές του ρίζες, ο Τζόις θα μπορούσε να είναι σύγχρονος πολίτης της σημερινής πολυπολιτισμικής Ευρώπης, εκπροσωπώντας το πνεύμα της μοντέρνας Ιρλανδίας, αλλά και αυτό της μοντέρνας Ευρώπης.



Στα εγκαίνια της έκθεσης, την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στις 19.00 πραγματοποιείται συζήτηση ανοικτή για το κοινό με τίτλο «Τζέιμς Τζόις: Κάτι πέρα και πάνω από λογοτεχνία», που διοργανώνουν η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, η Πρεσβεία της Ιρλανδίας και οι εκδόσεις Κάκτος, Καλλιγράφος και Ψυχογιός.



Για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα συζητούν ο ιατρός Ελευθέριος Ανευλαβής (μεταφραστής των έργων του Τζόις «Οδυσσέας» και «Η αγρύπνια των Φίννεγκαν», Κάκτος), ο εικαστικός καλλιτέχνης και επίκουρος καθηγητής ΑΣΚΤ, Γιάννης Μελανίτης, ο ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης («Το κονάκι του Φιν», «Οι γάτες της Κοπεγχάγης», Ψυχογιός) και ο ποιητής, συγγραφέας και κριτικός θεάτρου Πάρις Τακόπουλος («Κενή Διαθήκη», Καλλιγράφος).



Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου από τις 17:00 ως τις 02:00 στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται ένας «Μαραθώνιος ανάγνωσης» του εμβληματικού έργου του 20ού αιώνα «Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις σε επιμέλεια του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη, ενώ μεταξύ 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθούν τέσσερα 15λεπτα μουσικά διαλείμματα με ιρλανδική/κέλτικη μουσική από το μουσικό σχήμα Solastas της Λαμπρινής Γιώτη.



Info

International Joyce: A celebration of the life and work of James Joyce

Μετρό Κεραμεικός

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, 19:00 [συζήτηση με θέμα «Τζέιμς Τζόις: Κάτι πέρα και πάνω από λογοτεχνία»]

Διάρκεια έκθεσης: 8 Νοεμβρίου 2018 - 30 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο 24 Νοεμβρίου, 17:00 - 02:00: Μαραθώνιος ανάγνωσης του «Οδυσσέα»

Είσοδος ελεύθερη