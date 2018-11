Giorgia Angiuli

Η Giorgia Angiuli είναι μουσικός και συνθέτρια με κλασική εκπαίδευση, τραγουδίστρια και πολυοργανίστα. Παίζει ζωντανά χρησιμοποιώντας συνθεσάιζερ, drum pads και ηλεκτρονικό θέρεμιν, όμως αυτό που πραγματικά δημιουργεί τη μεγάλη έκπληξη είναι τα παιχνίδια που εμφανίζει επί σκηνής.

Παιδικά σαξόφωνα, κιθάρες, τρομπέτες, ψαράκια και διάφορα κουρδιστά παιχνίδια μπλέκουν τον ήχο τους με δυνατά μπάσα, μελωδίες και τη φωνή της.

3/11, Wave, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, 24:00

Electric Pressure: Anetha

Anetha



Resident των διάσημων Blocaus πάρτι του Παρισιού, η Γαλλίδα DJ και παραγωγός έχει κάνει αίσθηση τα τελευταία χρόνια παίζοντας σε μέρη όπως το Concrete (Παρίσι), το Faust (Σεούλ), το Reaktor (Άμστερνταμ) και το Berghain (Βερολίνο).

Ο ήχος της, με επιρροές από το new wave, χαρακτηρίζεται από μελαγχολικές μελωδίες και έντονο ρυθμό, ενώ τα sets της συχνά περιλαμβάνουν '90s old school κομμάτια. Μαζί της την Παρασκευή στο 6 d.o.g.s θα είναι ο Jerm (Analogue) και ο Echo Flex (Electric Pressure).



2/11, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 8 ευρώ

Romantso <3 Kormoranos: Baba Stiltz

Baba Stiltz



Ο Σουηδός 25χρονος Baba Stilz, έχει ήδη στο ενεργητικό του 19 singles EPs και ένα άλμπουμ, ενώ στη μουσική του χρησιμοποιεί απρόσκοπτα από deep house μέχρι R&B στοιχεία. Η δουλειά του έχει κυκλοφορήσει από τις XL Recordings, Studio Barnhus, Svensk Bas, Public Possession.



2/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30

Noche de los Muertos

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στον σκοτεινό χώρο του Steam Athens, έρχεται ένα δυναμικό secret line up, με έμπνευση την Ημέρα των Νεκρών. Ντύσου με ο,τι πιο ευφάνταστο και "σκοτεινό" θελήσεις και περιπλανησου στο εξωπραγματικό σκηνικό.



2/11, Steam Athens, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, 23:00, Είσοδος ελεύθερη

Petros Floorfiller

To νέο μπαρ στην ταράτσα του Bios υποδέχεται τον Petros Floorfiller, δημιουργό του FaZ Athens Dance της δεκαετίας του 90 και έναν από τους πρωτοπόρους DJs της house μουσικής και του Balearic στην Αθήνα.



2/11, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 21:30, είσοδος ελεύθερη

Veil Kollectiv at Decadence Club

Soannefair, Whystine, Potnia Nyx (aka Blanda) και Voltnoi παρουσιάζουν σε μια βραδιά σκοτεινής, πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής στο Decadance.



2/11, Decadance, Βουλγαροκτόνου 69 και Πουλχερίας, 22:30

ClubKid invites Akylla

ClubKid



O ClubKid επιστρέφει για το μηνιαίο του residency στο Spinster και προσκαλεί έναν από τους πιο γνωστούς djs της εγχώριας dance σκηνής, τον Akylla (Breathe Deep, Athens).



3/11, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00, Είσοδος Ελεύθερη

Jay Glass Dubs

Ο Δημήτρης Παπαδάτος στο Latraac.



Ο Δημήτρης Παπαδάτος, το όνομα πίσω από τα μουσικά πρότζεκτ KU, The Hydra και Jay Glass Dubs, είναι συνθέτης, μουσικός και sound artist με έδρα την Αθήνα. Ως Jay Glass Dubs, επικεντρώνεται στη dub μουσική σαν πραγματιστική άσκηση, απογυμνώνοντας τα συνθετικά στοιχεία της φόρμας του είδους στα απολύτως βασικά: τύμπανο / μπάσο / φωνή / εφέ.

Έχει στο ενεργητικό του κυκλοφορίες (σε βινύλιο, κασέτα ή ψηφιακή μορφή) για εταιρείες όπως οι Bokeh Versions, Seagrave και The Tapeworm, πολλές live εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας και τακτική παρουσία με broadcasts και mixtapes σε διεθνείς ραδιοσταθμούς όπως NTS radio, dublab και Resonance FM.



3/11, Latraac, Λεωνίδου 63-65, 21:00, Είσοδος ελεύθερη

Believe: Archie Hamilton

Archie Hamilton



To mobile party Believe παρουσιάζει στα decks του six d.o.g.s τον Βρετανό DJ και παραγωγο Archie Hamilton, το Σάββατο 3 Nοεμβρίου.

Ο Hamilton είναι ιδρυτής των labels Moscow Records, Moss Co. και Arkityp, βασικο μελος του Fuse London και από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του μοντέρνου house ήχου με deep και techno στοιχεία.

Με βασικό χαρακτηριστικό του τα ακαταμάχητα grooves παραδίδει δυναμικά DJ sets σε κάποια από τα καλύτερα clubs και festivals του κόσμου. Μαζί του εμφανίζονται ο resident της Believe, Jonn και του six d.o.g.s, Pan αλλά και ο Always Late.



3/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 24:00, εισ.: 10 ευρώ

Chris Kontos

Ο Chris Kontos είναι φωτογράφος και συντάκτης του περιοδικού Kennedy με έδρα την Αθήνα. Είναι χρόνια συλλέκτης σπάνιων δίσκων, τους οποίους παίζει σε club ανά τον κόσμο, ενώ έχει επιμεληθεί mixtapes για πολλά γνωστά sites και blogs.



Έχει παίξει σε venues όπως το Life Bar και τη μπουτίκ LNCC στο Λονδίνο, το Strelka και το Denis Simachev στη Μόσχα και τα underground Low Parties στο Κίεβο, ενώ έχει δημιουργήσει mixes για sites μεταξύ των οποίων τα Organic MusicTokyo, Noncollective, Noise In my Head καιTest Pressing, καθώς και το NTS Radio.



3/11, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, 22:00, Είσοδος ελεύθερη