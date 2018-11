Theodore, Inner Dynamics

Μετά την εμφάνισή του σε μεγάλα φεστιβάλ και venues, μεταξύ άλλων και το ντεμπούτο του στο μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ του κόσμου το SXSW και δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του "It Is But It's Not", ο Theodore κυκλοφορεί το τρίτο ολοκληρωμένο studio album του "Inner Dynamics" και μας το παρουσιάζει στο Fuzz την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου.

2/11, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), 22:00, εισ.: 10-15 ευρώ

Μαρίνα Σάττι + fonέs, Yalla

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO



Το six d.o.g.s διοργανώνει τέσσερις fun Κυριακές παρέα με τη Μαρίνα Σάττι και τις fonέs σε μια μουσική παράσταση βασισμένη σε σύγχρονες gypsy punk, reggae και electronica αρχές.



4, 11, 18, 25/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 10-12 ευρώ

Perturbator

O Perturbator είναι γιος του εμβληματικού Nick Kent, ηχολήπτη των Abbey Studios.



O Perturbator (James Kent) έπαιζε σινθεσάιζερ ως παιδί, μετά από την ενθάρρυνση του πατέρα του (και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο πατέρα, καθώς ο James είναι ο γιος του εμβληματικού Nick Kent, ηχολήπτη των Abbey Studios, μουσικό και έναν από τους διασημότερους μουσικούς δημοσιογράφους των 70s).

Στη συνέχεια υπήρξε κιθαρίστας σε black metal μπάντες και αργότερα τον κέρδισε η επιδραστική ηλεκτρονική σκηνή του Παρισιού και η cyberpunk κουλτούρα - οι μουσικές του περιπλανήσεις αντανακλώνται και στο κοινό του, που αποτελείται από ορκισμένους metallers μέχρι θιασώτες της underground dance σκηνής.



3/11, Gagarin, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 18-20 ευρώ

Zbigniew Preisner

Ο συνθέτης των ταινιών του Κριστόφ Κισλόφσκι, Η διπλή ζωή της Βερόνικας, Δεκάλογος, της Τριλογίας των Χρωμάτων (Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία) κ.ά. έρχεται στην Αθήνα. Συμμετέχουν οι: Lisa Gerrard, Μαρία Φαραντούρη, Edyta Krzemien, Konrad Mastylo, Zbigniew Paleta, η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Μεικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης».

3-4/11, Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 28-80 ευρώ

Thinking Things, Γιώργος Απέργης

Ένα «ρομποτικό τοτέμ» που συνθέτουν δύο φωνές, μία χορεύτρια και ένας δεξιοτέχνης των κρουστών



Το Thinking Things του Γιώργου Απέργη έρχεται από το Centre Pompidou για μία μόνο βραδιά στη Στέγη.



Κλείνοντας την παρουσίαση της άτυπης τριλογίας του στη Στέγη, που ξεκίνησε με το Machinations (2000) και συνεχίστηκε με το Luna Park (2011), περνώντας μέσα από το διαρκώς εξελισσόμενο Tourbillons που είδαμε πέρσι, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα «ρομποτικό τοτέμ» που συνθέτουν δύο φωνές, μία χορεύτρια και ένας δεξιοτέχνης των κρουστών και εξερευνά την αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών.

3/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, 20:30, εισ.: 5-12 ευρώ

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κύκλος Μάλερ VII

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΚΟΑ υλοποιεί το φιλόδοξο όραμα της παρουσίασης όλων των Συμφωνιών του Μάλερ. Υπό τη μπαγκέτα του Σλοβένου Ούρος Λάγιοβιτς, ξετυλίγεται η τελευταία (ολοκληρωμένη) Συμφωνία του συνθέτη, έργο κολοσσιαίο σε έκταση και σύλληψη. (Gustav Mahler: Συμφωνία αρ. 7, Μουσική διεύθυνση: Uroš Lajovic)



2/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 5-25 ευρώ

How To Dress Well/ Jay Glass Dubs

How To Dress Well



O Τom Krell ή, αλλιώς, How To Dress Well, γνωστός για το χαρακτηριστικό του φαλτσέτο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Live κιθάρες, πιάνο, ποπ και r&b στοιχεία, ατελείωτοι ηλεκτρονικοί ήχοι και εννοιολογικές συνθέσεις είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής του. Μαζί του στην Death Disco θα είναι και ο Jay Glass Dubs (Δημήτρης Παπαδάτος) με την πειραματική του dub που έχει ξεχωρίσει.

2/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 14-20 ευρώ

Holy Monitor/ Acid Barretts

Οι Holy Monitor επιστρέφουν δισκογραφικά με το δεύτερο, πολυαναμενόμενό τους άλμπουμ "ΙΙ" και το παρουσιάζουν για πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή του "Ρομάντσο". Μαζί τους οι Acid Barretts.



2/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 21:00, εισ.: 5-6 ευρώ

Babel Trio

Οι Babel Trio είναι ένα power trio από την Κρήτη. Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου ανεβαίνουν στη σκηνή του six d.o.g.s, στο πλαίσιο της τρίτης περιοδείας τους ανά την Ελλάδα, για να παρουσιάσουν τον διάδοχο του ντεμπούτου τους "Roots Electrified" του 2017.



Η μουσική τους συνδέει παραδοσιακά στοιχεία από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μέσα από ένα progressive rock παίξιμο, που ενίοτε ξεδιπλώνεται ψυχεδελικά.



2/11, 6 d.o.g.s., Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 7 ευρώ

Χειμερινοί Κολυμβητές

Χειμερινοί Κολυμβητές



Οι Χειμερινοί Κολυμβητές σε τέσσερις μέρες θα καλύψουν αφ' ενός το ρεπερτόριό τους των 50 χρόνων της μουσικής τους διαδρομής, και χρονικά και θεματικά, με τραγούδια από τη δισκογραφία τους συμπεριλαμβανομένων ανέκδοτων τραγουδιών, αλλά και τραγουδιών που δεν έχουν ακουστεί ποτέ στις συναυλίες τους.



2- 5/11, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Παρ. & Σαβ.: 22.30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30, εισ.: 15-25 ευρώ