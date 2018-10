ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ιωαννης Μαλέκος, TokyoKyotoTokyo

Οι περαστικοί από την Ginza, την Asakusa και την Akihabara μέσα στην αφόρητη ζέστη του Ιουλίου, ένα ταξίδι με την ταχεία shinkansen από το Τόκιο για το Κιότο με τους ναούς και τους προσκυνητές τους, η κομψότητα αλλά και η ψυχρότητα της Ιαπωνίας μέσα από μια σειρά έργων του Κύπριου φωτογράφου Ιωάννη Μαλέκου.



1-30/11, Χώρος Τέχνης -Ισμός, Ευπατριδών 17 & Τριπτολέμου, Σάβ. & Κυρ. 18:00- 22:00, είσοδος ελεύθερη

Έλλη Σολομωνίδου Μπαλάνου, Θέατρο, Μουσική, Χορός

Στιγμιότυπα της καλλιτεχνικής ζωής της Αθήνας και της Επιδαύρου καταγράφονται στα έργα της γνωστής σκιτσογράφου Έλλης Σολομωνίδου Μπαλάνου που παρουσιάζει η γκαλερί Σκουφά. Συνοδεύοντας για χρόνια τις στήλες των κριτικών θεάτρου και χορού, τα περισσότερα σκίτσα έχουν δημοσιευτεί στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Μεσημβρινή» αλλά και στο περιοδικό «Εικόνες».



1-20/11, γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι. Δευτ. 11:00-15:30, Τρ. & Πέμ. 10:00-15:30 & 17:30-21:00, Τετ. 10:00-15:30, Παρ. 10:00-15:30 & 17:30-20:00, Σάβ. 10:30-15:30, είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Η όπερα του ζητιάνου

Κλεφτρόνια, ζητιάνοι, πόρνες και νταβατζήδες του Λονδίνου είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το προκλητικό παραμύθι του 1728 που, εμπλουτισμένο με χορογραφίες και προσαρμοσμένο στο σήμερα, παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής.



Γράφτηκε πριν από 300 χρόνια από τον Γερμανό συνθέτη Johann-Christoph Pepusch και τον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα και ποιητή John Gay και θεωρείται η πρώτη μουσική κωμωδία. Κλεφτρόνια, ζητιάνοι, πόρνες και νταβατζήδες του Λονδίνου είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το προκλητικό παραμύθι του 1728 που, εμπλουτισμένο με χορογραφίες και προσαρμοσμένο στο σήμερα, παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής.



1-2/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 20:00, εισ.: 11-60 ευρώ

Master Class

Τον ρόλο της Μαρίας Κάλλας αναλαμβάνει η Μαρία Ναυπλιώτου υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου.



Βασισμένο στο περίφημο σεμινάριο που παρέδωσε η Μαρία Κάλλας στη Μουσική Σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του '70, το έργο του συγγραφέα Tέρενς Μακνάλι ανεβαίνει στο νέο «Μικρό Χορν».

Τον ρόλο της Μαρίας Κάλλας αναλαμβάνει η Μαρία Ναυπλιώτου υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ενώ το κείμενο μεταφράστηκε από τον Στρατή Πασχάλη.



7/11-23/12, Μικρό Χορν, Αμερικής 10, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ., Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, εισ.: 14-22 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

How To Dress Well / Jay Glass Dubs

How To Dress Well



O Τom Krell ή, αλλιώς, How To Dress Well, γνωστός για το χαρακτηριστικό του φαλτσέτο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Live κιθάρες, πιάνο, ποπ και r&b στοιχεία, ατελείωτοι ηλεκτρονικοί ήχοι και εννοιολογικές συνθέσεις είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής του. Μαζί του στην Death Disco θα είναι και ο Jay Glass Dubs (Δημήτρης Παπαδάτος) με την πειραματική του dub που έχει ξεχωρίσει.



2/11, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 21:00, εισ.: 14-20 ευρώ

DJ SET

Giorgia Angiuli

Giorgia Angiuli



Η Giorgia Angiuli είναι μουσικός και συνθέτρια με κλασική εκπαίδευση, τραγουδίστρια και πολυοργανίστα. Παίζει ζωντανά χρησιμοποιώντας συνθεσάιζερ, drum pads και ηλεκτρονικό θέρεμιν, όμως αυτό που πραγματικά δημιουργεί τη μεγάλη έκπληξη είναι τα παιχνίδια που εμφανίζει επί σκηνής.

Παιδικά σαξόφωνα, κιθάρες, τρομπέτες, ψαράκια και διάφορα κουρδιστά παιχνίδια μπλέκουν τον ήχο τους με δυνατά μπάσα, μελωδίες και τη φωνή της.



3/11, Wave, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, 24:00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Thinking Things, Γιώργος Απέργης

Το Thinking Things του Γιώργου Απέργη έρχεται από το Centre Pompidou για μία μόνο βραδιά στη Στέγη.

Κλείνοντας την παρουσίαση της άτυπης τριλογίας του στη Στέγη, που ξεκίνησε με το Machinations (2000) και συνεχίστηκε με το Luna Park (2011), περνώντας μέσα από το διαρκώς εξελισσόμενο Tourbillons που είδαμε πέρσι, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα «ρομποτικό τοτέμ» που συνθέτουν δύο φωνές, μία χορεύτρια και ένας δεξιοτέχνης των κρουστών και εξερευνά την αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανών.



3/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, 20:30, εισ.: 5-12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Zbigniew Preisner

Ο συνθέτης των ταινιών του Κριστόφ Κισλόφσκι, Η διπλή ζωή της Βερόνικας, Δεκάλογος, της Τριλογίας των Χρωμάτων (Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία) κ.ά. έρχεται στην Αθήνα. Συμμετέχουν οι: Lisa Gerrard, Μαρία Φαραντούρη, Edyta Krzemien, Konrad Mastylo, Zbigniew Paleta, η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Μεικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης».



3-4/11, Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, 20:30, εισ.: 28-80 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πιάνο & Τζαζ

Το φεστιβάλ πιάνου επανέρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πέντε ρεσιτάλ διακεκριμένων σολίστ και δύο μεγάλες συναυλίες αφιερωμένες στον κορυφαίο συνθέτη της τζαζ Τζορτζ Γκέρσουιν.



6, 7, 13, 20, 21, 24 & 25/11, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20.30, εισ.: 8-15 ευρώ

DANCE

Romantso <3 Kormoranos: Baba Stiltz

Baba Stiltz



Ο Σουηδός 25χρονος Baba Stilz έχει ήδη στο ενεργητικό του 19 singles EPs και ένα άλμπουμ, ενώ στη μουσική του χρησιμοποιεί από deep house μέχρι R&B στοιχεία.



2/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 23:30, εισ.: 7 ευρώ