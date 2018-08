Η νέα έκθεση του Βρετανικού Μουσείου που εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο εξερευνά την αθέατη πλευρά της ιστορίας, μέσα από 100 αμφιλεγόμενα αντικείμενα, επιλεγμένα από τον Βρετανό δημοσιογράφο, τηλεπαρουσιαστή και εκδότη Ian Hislop.

O Hislop είναι γνωστός από το δεκαπενθήμερο σατιρικό περιοδικό Private Eye που δημιουργήθηκε το 1961. Βρίσκεται στη θέση του εκδότη από το 1986. Επίσης, λαμβάνει μέρος στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του BBC «Have I Got News for You» από το 1990. Είναι παντρεμένος με τη δημοφιλή στην Ελλάδα συγγραφέα Victoria Hislop («Το Νησί»).

Η ανακοίνωση του μουσείου για τη νέα του έκθεση είναι είναι εναρμονισμένη στον σκωπτικό τόνο της έκθεσης αλλά και στην ίδια την προσωπικότητα και το χιούμορ του επιμελητή της:

«Κάποιος είπε κάποτε ότι η ιστορία είναι απλώς μια διαδοχή πραγμάτων. Ισχύει; Ποιος αποφασίζει τι είναι ιστορία;

Παραδοσιακά η απάντηση είναι "οι νικητές". Όμως σε αυτή την έκθεση θέλουμε να ερευνήσουμε τι έχουν να πουν και οι υπόλοιποι. Οι καταπιεσμένοι, οι ξεχασμένοι, αυτοί που αντιτάχθηκαν. Άφησαν τα ίχνη τους σε αντικείμενα, όπως και οι άλλοι, και αυτά τα αμφιλεγόμενα αντικείμενα μπορούν να βρεθούν στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου. Απλά πρέπει να ξέρεις πού να κοιτάξεις.

Συνειδητοποιήσαμε ότι η επιλογή και παρουσίαση αυτών των θησαυρών δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ευτυχώς βρήκαμε κάποιον που μπορούσε να βοηθήσει. Καλέσαμε λοιπόν τον δημοσιογράφο του Private Eye Ian Hislop (ξέρετε, αυτόν από το "Have I Got News For You") να ψάξει λίγο. Στην έρευνά του ανακάλυψε έναν σωρό από ενδιαφέροντα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αμφιλεγόμενα, ανατρεπτικά, σατιρικά (μην ανησυχείτε, τον βάλαμε να φορέσει γάντια).

Μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνονται στην έκθεση: από ένα γκράφιτι πάνω σε τούβλο της Βαβυλώνας μέχρι ένα χαρτονόμισμα με κρυφές βρισιές, από σατιρικές τουρκικές μαριονέτες μέχρι ένα πρόσφατα αποκτηθέν καπέλο "αιδοίου" που είχε φορεθεί σε φεμινιστική διαδήλωση.

Δείτε τις ιστορίες πίσω από αυτά τα αντικείμενα – συχνά είναι πολύ σοβαρές, άλλοτε χιουμοριστικές, πάντα έντονες. Ξεκλειδώστε τα μηνύματα και τα σύμβολα που χρησιμοποίησαν αυτοί οι άνθρωποι και προσεγγίστε τους περισσότερο.

Οι ιστορίες μέσα από αυτά τα 100 αντικείμενα αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι πάντα αμφισβητούσαν και υπονόμευαν τις ορθόδοξες πεποιθήσεις για να πετύχουν την αλλαγή, και μάλιστα ακόμα και σε περιπτώσεις (στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας) όπου τέτοιες συμπεριφορές επέφεραν αυστηρές τιμωρίες, όπως η θανατική ποινή. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είμαστε προγραμματισμένοι να διαφωνούμε - είναι κομμάτι της ουσίας μας.

Τελικά η έκθεση δείχνει ότι η αμφισβήτηση της εξουσίας, οι διαμαρτυρίες και γενικά οι αντιθέσεις είναι εγγενές κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης».

Info

The Citi exhibition

I object - Ian Hislop's search for dissent

Βρετανικό Μουσείο

6 Σεπτεμβρίου 2018 – 20 Ιανουαρίου 2019