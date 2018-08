Ένα χαμένο ντουέτο του Mick Jagger με την Carly Simon βρέθηκε 45 χρόνια μετά την πρώτη καταγραφή του.

Το τραγούδι, προφανώς δεν έχει ακουστεί ποτέ δημόσια, φαίνεται να έχει καταγραφεί το 1972 και βρέθηκε πρόσφατα σε μια ταινία που ανήκει στον συλλέκτη αντικειμένων των Rolling Stones, Matt Lee.

Πιστεύεται ότι ονομάζεται «Fragile» και είναι μια ερωτική μπαλάντα με τον Jagger και την Simon να κάθονται μαζί σε ένα πιάνο και να τραγουδάνε.

Ο Simon μίλησε για το χαμένο ντουέτο σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone περίπου πριν από δύο χρόνια, λέγοντας ότι η ταινία της ηχογράφησης είχε χαθεί για δεκαετίες.

Επίσης, τραγούδησε μερικούς στίχους του τραγουδιού που θυμόταν: "Funny, funny, funny, funny, funny, How love can make you cry."

Simon και Jagger συνεργάστηκαν το 1972 όταν ο frontman των Rolling Stones έκανε τα φωνητικά για το τραγούδι της Simon "You're So Vain".

Για πολλά χρόνια, θεωρήθηκε ότι ο Jagger ήταν το θέμα των στίχων αυτού του τραγουδιού, αλλά η Simon το αρνήθηκε.

Ο συλλέκτης από το Λονδίνο, αρνήθηκε να πει από πού προήλθε η ταινία με το τραγούδι, αλλά έστειλε ένα ψηφιακό αντίγραφο του τραγουδιού στο περιοδικό Rolling Stone επειδή υποσχέθηκαν να το δώσουν στην Simon.

Ένα απόσπασμα του τραγουδιού ακούγεται εν συντομία σε μια σκηνή στο αμερικάνικο ντοκιμαντέρ για την περιοδεία του 1972 που είχαν κάνει στις ΗΠΑ οι Rolling Stones.

Οι Rolling Stones, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μια περιοδεία σε Βρετανία και Ευρώπη τον Ιούλιο, δήλωσαν ότι εργάζονται τώρα σε ένα νέο άλμπουμ.