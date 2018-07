Για την παραγωγή της δαπανήθηκαν 113 εκ. δολάρια, ενώ ως επενδυτές εμφανίστηκαν στους τίτλους αρχής και τέλους ο πολυεκατομμυριούχος του "Alibaba" Jack Ma και άλλοι επιφανείς των επιχειρήσεων. Όμως, πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτυχία του κινεζικού κινηματογράφου και όσων αποτόλμησαν ένα... χολιγουντιανών διαστάσεων άνοιγμα.

Ο λόγος για την ταινία "Asura", που οι δημιουργοί της ήθελαν να είναι ένα επικό κινηματογραφικό fantasy φιλμ, αυτό που όλους τους προηγούμενους μήνες συζητιόταν ως η ακριβότερη κινεζική παραγωγή όλων των εποχών. Το αποτέλεσμα; Δεν πρόλαβε να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους και εκείνο το ίδιο Σαββατοκύριακο οι αριθμοί έδειχναν κατά πού όδευε η κατάσταση.

Γιατί σ' αυτή την πρεμιέρα η ταινία κατάφερε να επιστρέψει στο ταμείο μόλις και μετά βίας 7 εκ. δολάρια, αναγκάζοντας τους παραγωγούς της να την αποσύρουν άρον - άρον, ενώ εκπρόσωπος της κινεζικής εταιρείας παραγωγής Zhenjian Film προανήγγειλε αλλαγές. Όπως χαρακτηριστικά είπε, στόχος των παραγωγών της Asura είναι πλέον να κάνουν ευρύτατες αλλαγές στην ταινία και να την επανακυκλοφορήσουν...

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο στο Χόλιγουντ μία ταινία να αποσύρεται από τους κινηματογράφους 1-2 εβδομάδες μετά την επίσημη πρώτη της, έχουν αποτύχει κι άλλοι πριν από τους παραγωγούς της Asura. Αλλά το να αποσύρεται ένα φιλμ από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο της προβολής του, ναι, αυτό αποτελεί ρεκόρ τιτάνιας αποτυχίας.

Για την ώρα, η ζημία των 106 εκ. δολαρίων της ταινίας κατατάσσεται στις χειρότερες όλων των εποχών. Βέβαια, προηγείται η ταινία "Sinbad: Legend of the Seven Seas", με απώλειες 125 εκ. δολαρίων, κάτι που της δίνει δικαίως τον χαρακτηρισμό της μεγαλύτερης αποτυχίας στην ιστορία του κινηματογράφου. Το αμερικανικό αντίστοιχο της Asura είναι το "The Adventures of Pluto Nash", μία κωμωδία με τον Έντι Μέρφι που στην εταιρεία παραγωγής του στοίχισε 100 εκ. και έκανε απόσβεση μόνο τα 7 εκ. δολάρια.

Λίγα λόγια για το flop

Βασισμένο στη βουδιστική μυθολογία, το φιλμ εξιστορεί τη ζωή ενός βοσκού -που υποδύεται ο διάσημος Κινέζος ηθοποιός Leo Wu-, του οποίου η αποστολή είναι να προστατεύσει το Βασίλειο της Επιθυμίας από ένα πιθανό πραξικόπημα. Φιλοδοξία των παραγωγών ήταν να δημιουργήσουν κάτι που θα μπορούσε να είναι η κινεζική εκδοχή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Βέβαια, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε το Hollywood Reporter, εκείνο που τελικά κατάφεραν, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία, ήταν να θυμίζουν μία καλή εκδοχή μεταμφιεσμένων για το αμερικανικό Χάλοουιν: οι πρωταγωνιστές μοιάζουν περισσότερο στην Καλίσι και τον Καλ Ντρόγκο από το Game of Thrones...

Γι' αυτή την αποτυχία, οι παραγωγοί από τη μία κατηγορούν το αβυσσαλέο box - office με τους απλησίαστους οικονομικούς στόχους του, κι από την άλλη ρίχνουν το φταίξιμο στην δολιοφθορά, κατηγορώντας τα τρολς που γέμισαν το φιλμ με αρνητικές κριτικές μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Maoyan. Μικρή λεπτομέρεια: η Maoyan ανήκει στον αντίπαλο του ιδιοκτήτη του Alibaba και διεκδικεί το 30%-40% της αγοράς.

Και η αλήθεια είναι ότι στις πλατφόρμες ελέγχου, αλλά και ηλεκτρονικής έκδοσης κινηματογραφικών εισιτηρίων που ελέγχονται από την "Alibaba" ήταν σαφώς καλύτερες...

Βέβαια, για το φιάσκο της συγκεκριμένης πολυδάπανης κινηματογραφικής απόπειρας δεν ευθύνονται μόνο οι κακές κριτικές μερικών τρολς στο διαδίκτυο. Η ταινία βγήκε «απέναντι» στην κωμωδία Dying to Survive, που το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακό της σημείωσε εισπράξεις 69 εκ. δολαρίων και συνολικά 350 εκ., ενώ πέρα από τον σκληρό ανταγωνισμό είχε να αντιμετωπίσει και τον κάπως ξεθυμασμένο ενθουσιασμό του κοινού για sci-fi ταινίες.

Το μόνο χειρότερο κι από την αποτυχία της συγκεκριμένης ταινίας είναι ότι η Κίνα αποφάσισε να ανοιχτεί σ' αυτό το πεδίο, με τέτοιου ύψους επένδυση, αντιγράφοντας όχι τα παρόμοια αμερικανικά σενάρια, αλλά τις συνήθειες των χολιγουντιανών εταιρειών παραγωγής να επενδύουν σε τέτοιου είδους αποτυχίες...

Με στοιχεία από το qz.com