Ποια είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας;

Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου μπορεί κανείς να απολαύσει μερικά από τα νοστιμότερα κρεατικά της ζωής του, είτε τυλιγμένα σε λαδόκολλα από ένα απλό ψητοπωλείο είτε σε μια αυθεντική, ειδυλλιακή ταβέρνα – και μάλιστα χωρίς να ξοδέψει μια περιουσία.

Έτσι ξεκινά τον οδηγό του για τα 21 καλύτερα εστιατόρια της πρωτεύουσας η βρετανική εφημερίδα Telegraph, σημειώνοντας πάντως ότι ορισμένα από τα πιο πρόσφατα και δημοφιλή εστιατόρια της πόλης έχουν πιο «φιλόδοξες» τιμές.

Περισσότερο όμως από τις ίδιες τις γεύσεις, αυτό που εντυπωσιάζει, ιδίως έναν επισκέπτη που δεν είναι εξοικειωμένος με το μεσογειακό καλοκαίρι, είναι η αθηναϊκή κουλτούρα γύρω από το φαγητό: οι ντόπιοι τρώνε αργά, ποτέ μόνοι, και συχνά περνούν ώρες γύρω από μικρά τραπέζια γεμάτα μεζέδες.

Σήμερα, πέρα από τα γραφικά μεζεδοπωλεία, η γαστρονομία της πόλης αντικατοπτρίζει τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Από ιαπωνικά ράμεν και ταϊλανδέζικα noodles μέχρι αρώματα της Μέσης Ανατολής, η λίστα του Telegraph παρουσιάζει μια Αθήνα πιο πολυδιάστατη από ποτέ. Κάθε πρόταση έχει επιλεγεί και δοκιμαστεί από τον μόνιμο απεσταλμένο της εφημερίδας στην πόλη.

Τα καλύτερα All-rounders

Pharaoh

Στην καρδιά μιας σκοτεινής και όχι ιδιαίτερα τουριστικής γωνιάς των Εξαρχείων, το Pharaoh έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή γαστρονομία. Μπαίνοντας, σε υποδέχεται η τραχιά μπάρα από τσιμέντο και ψευδάργυρο. Στους πέτρινους τοίχους τρεμοπαίζουν φωτιστικά νέον, ενώ στο βάθος στοιβάζονται ξύλα, πλάι σε ράφια που ασφυκτιούν από βινύλια.

Στην ανοιχτή κουζίνα, όπου δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ούτε γκάζι, ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης ψήνει τα πάντα σε ξυλόφουρνο, φέρνοντας στο τραπέζι κρητικές γεύσεις που είναι και απλές και δεξιοτεχνικές. Από τα πιάτα που μένουν αξέχαστα, τα άγρια χόρτα με ανθότυρο, η αφράτη ταραμοσαλάτα με αυγοτάραχο και το γλυκόξινο στιφάδο κάστανου. Και για το τέλος, ζεστό γαλακτομπούρεκο, με την κρέμα να λιώνει και το σιρόπι να στάζει στο πιάτο.

Το Pharaoh κινείται ανάμεσα σε μπαρ και εστιατόριο, έτσι η ακουστική δεν είναι η καλύτερη και οι εκλεκτικές μουσικές επιλογές του DJ μπορεί να καλύψουν τις συζητήσεις. Όμως, όσο κυλάει η βραδιά και τα ποτήρια γεμίζουν με φυσικά κρασιά και κοκτέιλ, η αίσθηση είναι πως βρίσκεσαι στο πιο καλοστημένο πάρτι της πόλης.

Περιοχή: Εξάρχεια

Ιστότοπος: pharaoh.gr

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Απαραίτητες, καλό είναι να κλείσετε έγκαιρα

Manari

Στο Manari, η κουζίνα και η μουσική παραμένουν πεισματικά ελληνικές, αλλά η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο σύγχρονη, κοσμοπολίτικη μπρασερί. Οι σερβιτόροι, διαβασμένοι και ευγενικοί, κινούνται με άνεση ανάμεσα στα τραπέζια με τα λευκά τραπεζομάντηλα, είτε κάτω από τη ζεστή λάμψη της στοάς είτε στην πλακόστρωτη πλατεία έξω.

Οι πιο τυχεροί κάθονται στον πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι, μπροστά στη μεγάλη ψησταριά, όπου συκώτι, παϊδάκια και τεράστιες μπριζόλες ψήνονται στη φωτιά, μέχρι να πάρουν το ιδανικό καπνιστό άρωμα. Το μενού δεν είναι μεγάλο, αλλά όλα τα πιάτα τιμολογούνται δίκαια. Αν και το ηθικά εκτρεφόμενο κρέας είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, τα λαχανικά κερδίζουν τις εντυπώσεις: μια απλή σαλάτα με κρητικές ντομάτες, γλιστρίδα και αλατισμένες ελιές είναι τόσο αξέχαστη όσο και τα μακαρόνια σε ζωμό κόκαλου.

Περιοχή: Ιστορικό Κέντρο

Ιστοσελίδα: manaritaverna.com

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Απαραίτητες, αν και μερικές θέσεις στον πάγκο της ανοιχτής κουζίνας διατηρούνται για περαστικούς.

Annie Fine Cooking

Στο Annie Fine Cooking η διακριτική πρώτη εντύπωση προέρχεται από μια στενή, ζεστά φωτισμένη αίθουσα που «αγκαλιάζει» έναν εξίσου στενό και φωτισμένο δρόμο της γειτονιάς.Το μικρό, εποχικό μενού όμως αποκαλύπτει αμέσως τη φιλοσοφία της κουζίνας: καθαρές, φρέσκες γεύσεις, όπως σεβίτσε σκορπίνου με εσπεριδοειδή, προσεκτικά στημένη σαλάτα με τυρί από την Τήνο ή μάγουλα σαλαχιού «σοφρίτο».

Από το προζυμένιο ψωμί που ψήνεται στο μαγαζί, σερβιρισμένο με πιπεράτο ελαιόλαδο Πελοποννήσου, μέχρι το κρητικό τυρί με παξιμάδι χαρουπιού και μαρμελάδα μύρτιλου, κάθε πιάτο αναδεικνύει πόσο πλούσια μπορεί να γίνει η απλότητα όταν στηρίζεται σε ελληνικές πρώτες ύλες και τεχνικές.

Στην ανοιχτή κουζίνα, οι σεφ δουλεύουν αφοσιωμένοι πάνω από μυρωδάτες στοίβες χόρτων, δίνοντας ζωντάνια στον χώρο. Η εξυπηρέτηση είναι άψογη και καλά ενημερωμένη, κάτι που δεν θεωρείται αυτονόητο στην Αθήνα, ακόμη και σε ακριβά εστιατόρια σημειώνει η Telepgraph. Οι τιμές μπορεί να είναι φιλόδοξες, αλλά η ποιότητα της μαγειρικής δύσκολα αμφισβητείται.

Περιοχή: Νέος Κόσμος

Ιστοσελίδα: anniefinecooking.gr

Τιμές: €€€

Κρατήσεις: Απαραίτητες

Νόλαν

Με ένα ιδιόμορφο μενού που αψηφά τα γαστρονομικά σύνορα, το μικρό αυτό γωνιακό εστιατόριο έχει αφήσει το στίγμα του στη σκηνή της Αθήνας από το 2016. Η χαλαρή ατμόσφαιρα δεν προδίδει το υψηλό επίπεδο μαγειρικής. Ενδεικτικά, οι εποχιακές προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φασολάκια με σουσάμι, ponzu και παρφέ χρένου, μπακαλιάρο τεμπούρα με πράσινο μήλο, μάραθο και χειροποίητη ‘nduja ή μελωμένα μάγουλα μοσχαριού με μανιτάρια, μαγιονέζα αντζούγιας και τρούφα.

Πρόκειται για comfort food φτιαγμένο για απαιτητικούς ταξιδιώτες του γευστικού χάρτη, ιδανικά συνδυασμένο με ένα από τα κοκτέιλ της bartender Πόπης Σεβαστού, όπως το 50-50 Martini με τσίπουρο αρωματισμένο με ελληνικά βότανα και μπαχαρικά.

Για το επιδόρπιο, μια στάση στο Sweet Nolan ακριβώς δίπλα θα σας ανταμείψει με τρούφες φυστικιού-μάτσα ή baba au rum με μανταρίνι και περγαμόντο.

Περιοχή: Ιστορικό Κέντρο

Ιστοσελίδα: nolanverse.com

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Απαραίτητες για το βράδυ· με λίγη τύχη μπορεί να βρείτε τραπέζι το μεσημέρι χωρίς κράτηση

Phita

Δύσκολα συγκρίνεται η απόλαυση ενός αργού, χαλαρού μεσημεριανού στον ήλιο, σε πεζοδρόμιο της Αθήνας. Το Phita, ένα σύγχρονο ελληνικό μπιστρό στον ανερχόμενο Νέο Κόσμο, είναι ιδανικό για σαββατιάτικο φαγητό και για να χαζεύεις την κίνηση της γειτονιάς, ειδικά όταν η υπαίθρια αγορά της περιοχής βρίσκεται σε πλήρη δράση.

Το καθημερινό μενού, σε πολύ λογικές τιμές, σπάνια απογοητεύει. Τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους (ντολμαδάκια με γαρίδες, σπαγγέτι με αυγοτάραχο, αφράτη ταραμοσαλάτα), ενώ και τα πιάτα με λαχανικά ξεχωρίζουν, με πιο εθιστικές τις λεπτοκομμένες, τραγανές πατάτες.

Τον χειμώνα, η κλειστή βεράντα προσφέρει άνεση, ενώ οι θέσεις στον πάγκο της ανοιχτής κουζίνας είναι ιδανικές για πιο χαλαρό φαγητό. Εξίσου ελκυστικό και για ένα ήσυχο βραδινό ραντεβού.

Περιοχή: Νέος Κόσμος

Ιστοσελίδα: instagram.com/phitathens

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Απαραίτητες

Raw Bata

Ένα εστιατόριο με χαρακτήρα – και μάλιστα έντονο – που φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του σεφ Πολυχρόνη Δαμαλά και της συζύγου του, Φωτεινής Μαρκούτσα. Εκείνη φροντίζει με ήρεμη αλλά προσεκτική ματιά την πολύχρωμη, φωτεινή αίθουσα με τις γυάλινες προσόψεις (και, την άνοιξη και το καλοκαίρι, τα τραπέζια στην ήσυχη, δεντρόφυτη πλατεία), ενώ εκείνος, στην ανοιχτή κουζίνα, μαζί με την ομάδα του, δημιουργεί πιάτα γεμάτα φαντασία και ζωντάνια.

Συνδυάζοντας ωμά θαλασσινά και κρέας στη σχάρα robata, ο κατάλογος παντρεύει τις ελληνικές καταβολές του Δαμαλά με την εμπειρία του στην ιαπωνική κουζίνα, σε γεύσεις που ακούγονται απίθανες αλλά λειτουργούν άψογα. Τραγανό και πικάντικο σεβίτσε κεφάλου με αγγούρι, ραπανάκι και χαλαπένιος, αφράτα κεφτεδάκια αρνιού τυλιγμένα σε λεπτές φέτες μελιτζάνας, και crumble καραμελωμένου μήλου είναι μόνο κάποιες από τις μοναδικές επιλογές.

Περιοχή: Αμπελόκηποι

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Πανόρμου

Ιστοσελίδα: instagram.com/rawbata_athens

Τηλ.: 210 692 3796

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Συνιστώνται

Άμα Λάχει

Τα Εξάρχεια είναι διάσημα για τα γκράφιτι και τον αντισυστημικό τους αέρα, αλλά κρύβουν και υπέροχα δείγματα νεοκλασικής, μπαουχάους και mid-century αρχιτεκτονικής. Στην Καλλιδρομίου, ίσως τον πιο όμορφο δρόμο της περιοχής, ένα παλιό σχολείο έχει μετατραπεί σε χαλαρό μεσογειακό εστιατόριο.

Τα τραπέζια στην αυλή, κάτω από κληματαριές, είναι ιδανικά για καλοκαιρινά βράδια που κυλούν αργά, με πιάτο μετά το πιάτο μεζέδες και καράφες κρασί να μοιράζονται μεταξύ φίλων.

Η κουζίνα εδώ δεν προσπαθεί να κλέψει την παράσταση, γιατί το δυνατό χαρτί είναι η ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα και το όμορφο σκηνικό. Η συμβουλή του Telegraph στους αναγνώστες του είναι απλή: Παραγγείλετε πολλά πιάτα, όπως κολοκυθοκεφτέδες, και μικρά ντόνατ φέτας ή τις εξαιρετικές τηγανητές πατάτες με ρίγανη και μια ενδιαφέρουσα ποικιλία ελληνικών τυριών. Τον χειμώνα, οι παλιές αίθουσες διδασκαλίας μετατρέπονται σε ζεστές τραπεζαρίες.

Περιοχή: Εξάρχεια

Ιστοσελίδα: facebook.com/amalaxeiresto

Τηλ.: 210 384 5978

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Απαραίτητες, ειδικά το βράδυ

Το θεραπευτήριο

Στα Πετράλωνα, μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της αθηναϊκής εστίασης, κάθε ντόπιος έχει το στέκι του. Όμως το θεραπευτήριο προσελκύει επισκέπτες από όλη την πόλη για το άψογα ψημένο ψάρι, την κρεμώδη ταραμοσαλάτα και τα τραγανά καλαμαράκια του. Για συνοδευτικά, τίποτα δεν ταιριάζει καλύτερα από βραστά χόρτα ή ανάμεικτα λαχανικά, απλά μαγειρεμένα και αρωματισμένα με λεμόνι και ελαιόλαδο.

Η εξυπηρέτηση είναι γρήγορη και εγκάρδια, οι μερίδες γενναιόδωρες και οι τιμές τίμιες. Άλλωστε, δεν είναι περίεργο που το βρίσκεις γεμάτο από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, τονίζει ο οδηγός της Telegraph.

Περιοχή: Πετράλωνα

Ιστοσελίδα: instagram.com/to_therapeuterio

Τηλ.: 210 341 2538

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Συνιστώνται, ειδικά τα Σαββατοκύριακα

Οι καλύτερες οικονομικές επιλογές

Feyrouz

Στεγασμένο σε έναν από τους στενούς δρόμους του ιστορικού κέντρου, το Feyrouz έχει εξελιχθεί σε σταθερή αξία για το αθηναϊκό street food. Πίσω από τον πάγκο βρίσκεται μια οικογένεια από την Αττάλεια της Τουρκίας, που φτιάχνει καθημερινά το περίφημο lahmaçun: λεπτή ζύμη, κιμάς με μπαχαρικά, γιαούρτι, καπνιστή μελιτζάνα και φρέσκια σαλάτα.

Το μενού περιλαμβάνει πολλές vegan και χορτοφαγικές εκδοχές, καθώς και σούπες όπως παντζάρι με σπανάκι, μήλο, πορτοκάλι και τζίντζερ. Ξεχωρίζουν οι προσιτές τιμές, η φιλική ατμόσφαιρα και η μουσική που παραπέμπει στις μεσανατολικές ρίζες της οικογένειας.

Απέναντι, το ζαχαροπλαστείο της ίδιας οικογένειας σερβίρει kunefe, με ιδανική ισορροπία κρέμας και τραγανού κανταΐφι, μαζί με ροφήματα όπως κουρκουμάς με λουΐζα και πορτοκάλι, σε ποτήρι τσαγιού πασπαλισμένο με σουμάκ. Νεότερη δημιουργία τους, το Sema, λειτουργεί σαν ανοιχτή κουζίνα με κοινό τραπέζι, φιλοξενώντας θεματικά δείπνα, guest chefs και ζωντανή μουσική.

Περιοχή: Ιστορικό Κέντρο

Ιστοσελίδα: feyrouz.gr

Τιμές: €

Κρατήσεις: Δεν γίνονται – σειρά προτεραιότητας

Saita

Μέσα στα δαιδαλώδη στενά της Πλάκας, το Saita ξεχωρίζει σαν φωτεινή εξαίρεση ανάμεσα σε τουριστικά μαγαζιά που συχνά απογοητεύουν. Στο υπόγειο κουτούκι, ανάμεσα σε ξύλινα βαρέλια κρασιού, μια μικρή κουζίνα ετοιμάζει κλασικά ελληνικά πιάτα που μυρίζουν σπιτίλα: σουτζουκάκια σε ντομάτα με κύμινο, μελιτζάνες που ψήνονται αργά στον φούρνο, χόρτα βραστά με λεμόνι και καλό ελαιόλαδο.

Όπως σημειώνει η Telegraph, έξω, στα τραπέζια του μαρμαρόστρωτου πεζόδρομου, η Πλάκα ξεδιπλώνει την καθημερινή της παράσταση με τουρίστες και ντόπιους να περνούν αδιάκοπα, πλανόδιους μουσικούς με μπουζούκια να γεμίζουν τον αέρα με λαϊκές μελωδίες, και κάποιες φορές, τους ψαλμούς του ιερέα από το βυζαντινό εκκλησάκι ακριβώς δίπλα.

Περιοχή: Πλάκα

Τιμές: €

Κρατήσεις: Συνιστώνται, ειδικά τις βραδινές ώρες

Λόντζα της Γειτονιάς

Μικρό και απέριττο, αλλά γεμάτο ζωή, αυτό το καντινάκι της γειτονιάς έχει κερδίσει φανατικούς θαμώνες που το επισκέπτονται ξανά και ξανά. Στην ανοιχτή κουζίνα, όλα ετοιμάζονται μπροστά σου: από τα αφράτα κεφτεδάκια με τραγανές πατάτες και μπόλικη τριμμένη φέτα, μέχρι το πλούσιο balik ekmek, ένα σάντουιτς με ψητή τσιπούρα, μαρούλι, φρέσκα κρεμμυδάκια και μαγιονέζα εστραγκόν.

Τα ξύλινα παγκάκια, μέσα ή στο πεζοδρόμιο, γεμίζουν με παρέες και μοναχικούς θαμώνες που ανταλλάσσουν κουβέντες και συνταγές. Κάθε μέρα υπάρχουν και λίγα πιάτα ημέρας – πίτες, σούπες ή μαγειρευτά εμπνευσμένα από την κουζίνα των γιαγιάδων – όλα σε γενναιόδωρες μερίδες, σε τίμιες τιμές και με σταθερή ποιότητα.

Από τη ζεστασιά της ξυλόσομπας στη γωνία μέχρι το προσωπικό που σε υποδέχεται σαν παλιό φίλο, η Lontza tis Geitonias έχει αυτή τη σπιτική ειλικρίνεια που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Περιοχή: Εξάρχεια

Ιστοσελίδα: facebook.com/lontza.tis.geitonias

Τιμές: €

Κρατήσεις: Μόνο με σειρά προτεραιότητας, διαθέσιμο και για take away

Λευτέρης ο Πολίτης

Μπορεί διάφορα μοντέρνα μαγαζιά να έχουν επιχειρήσει να «αναβαθμίσουν» το σουβλάκι, όμως οι κλασικές ψησταριές είναι αυτές που έχουν τελειοποιήσει αυτό το απλό και χορταστικό έδεσμα. Στα στενά γύρω από την πλατεία Ομονοίας, ο Λευτέρης ο Πολίτης ψήνει και τυλίγει ζουμερά μπιφτέκια σε πίτα από το 1951.

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Ο χώρος είναι λιτός, χωρίς περιττές διακοσμήσεις, και το ίδιο ισχύει για το μενού. Δεν υπάρχουν ούτε σουβλάκια, ούτε τζατζίκι, ούτε πατάτες. Μόνο λεπτοκομμένη ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανός και μια δυνατή δόση καυτερής πιπεριάς που δίνει στο μπιφτέκι χαρακτήρα. Ένα κλασικό της αθηναϊκής street food σκηνής, που δεν χρειάζεται καμία «βελτίωση».

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Περιοχή: Ομόνοια

Πλησιέστερο μετρό: Ομόνοια

Ιστοσελίδα: facebook.com/lefterisopolitis

Τηλέφωνο: 00 30 210 522 5676

Τιμές: €

Κρατήσεις: Μόνο με σειρά προτεραιότητας

Ουζερί η Λέσβος

Με περισσότερα από εξήντα χρόνια ιστορίας, το παλιό αυτό ουζερί αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους των Εξαρχείων, συνδυάζοντας καλό φαγητό και ατμόσφαιρα. Στη μία γωνία υπάρχει τζουκ μποξ, στην άλλη πιάνο, ενώ το μενού συνοδεύει ιδανικά τις δεκάδες ποικιλίες ούζου που προσφέρονται. Τα πιάτα περιλαμβάνουν σαρδέλες στη σχάρα, μαρινάτα γαύρια, σουπιές κοκκινιστές, μπαρμπούνια με ντομάτα και μαϊντανό, καθώς και λεπτοκομμένες τηγανητές μελιτζάνες και κολοκυθάκια, που βουτιούνται στο κλασικό τζατζίκι. Ένα τοπικό «θεσμικό» στέκι που διατηρεί αμείωτη τη γοητεία του.

Περιοχή: Εξάρχεια

Ιστοσελίδα: instagram.com/ouzeri_lesvos

Τηλέφωνο: 00 30 21 0381 4525

Τιμές: €

Κρατήσεις: Συνιστώνται

Fine Dining με Αθηναϊκό χαρακτήρα

Vezené

Στα Ιλίσια, ένα εστιατόριο που δεν χρειάζεται πολλά λόγια έχει γράψει τη δική του ιστορία στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία. Ο Άρης Βεζενές, με την ανεξάντλητη όρεξή του για γεύσεις και ιδέες, έχει χτίσει έναν χώρο όπου η κομψότητα συναντά την αμεσότητα. Πρωτοπόρος της ελληνικής bistronomy πριν ακόμη γίνει μόδα, συνεχίζει να δημιουργεί πιάτα που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά – και στον ουρανίσκο.

Η κουζίνα του βασίζεται σε κρέας από φάρμες που σέβονται τα ζώα, ψάρια και θαλασσινά που αλιεύονται με φροντίδα για το περιβάλλον και λαχανικά στην καλύτερη εποχή τους. Άλλοτε ωμά, άλλοτε καπνισμένα ή ψημένα στον Josper, τα υλικά αυτά μεταμορφώνονται σε απρόσμενους συνδυασμούς: ντολμάδες με καμένο λάχανο και λεμόνι κονφί, παστίτσιο αλλιώς (με ταρτάρ μοσχαριού μακράς ωρίμανσης και αφρό πατάτας) ή κυδώνια μαγειρεμένα σε Ασύρτικο.

Ναι, οι τιμές είναι υψηλές. Αλλά εδώ πληρώνεις για την εμπειρία, το άψογο σέρβις και μια κάβα που ξέρει να συνοδεύει κάθε μπουκιά. Αν έρθετε, ξεκινήστε με ένα κοκτέιλ, μόνο να έχετε το νου σας στο «Deal Closer» του Άρη, γιατί, όπως γράφει η Telegraph, είναι σκέτη υπερβολή, όπως ακριβώς και η αγάπη του για τα αμερικανικά diners όπου μεγάλωσε.

Περιοχή: Ιλίσια

Ιστότοπος: vezene.gr

Τιμές: €€€

Κρατήσεις: Απαραίτητες το Σαββατοκύριακο· πιο εύκολα βρίσκετε τραπέζι μεσοβδόμαδα.

Makris Athens

Αν αναζητάτε fine dining με θέα που κόβει την ανάσα, το βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin Makris είναι η επιλογή. Η μικρή, ατμοσφαιρική ταράτσα του, φωτισμένη διακριτικά, είναι μια ήσυχη όαση στην πολύβουη καρδιά του Μοναστηρακίου, με τον φωταγωγημένο Παρθενώνα να δεσπόζει απέναντι. Όμως η μαγεία του τοπίου δεν επισκιάζει τις λεπτεπίλεπτες και παιχνιδιάρικες δημιουργίες που φτάνουν στο τραπέζι, σερβιρισμένες από μια ομάδα που ξέρει καλά την τέχνη της φιλοξενίας.

Το μενού αλλάζει αυστηρά με τις εποχές και προσφέρεται σε τρεις εκδοχές με δυνατότητα συνδυασμού με κρασιά, zero-waste κοκτέιλ ή βοτανικές εγχύσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λαχανικά, όλα από το βιολογικό κτήμα του σεφ και ιδιοκτήτη Πέτρου Δήμα κοντά στην Κόρινθο. Η φαντασία και το χιούμορ διακρίνονται σε κάθε πιάτο: από την παρουσίαση τριάντα διαφορετικών ελαιολάδων μέσα σε «φωλιά» από φύλλα ελιάς, μέχρι την κουτσομούρα που συνοδεύεται από σκελετό ψαριού φτιαγμένο με σελινόριζα και μελάνι σουπιάς, και τα σοκολατένια mignardises με κουμκουάτ μεταμφιεσμένα σε σκακιέρα.

Περιοχή: Μοναστηράκι

Ιστότοπος: makrisathens.com

Τιμές: €€€

Κρατήσεις: Απαραίτητες

Papadakis

Μπορεί να μην βρίσκεται δίπλα στο κύμα, αλλά το Papadakis σερβίρει μερικά από τα πιο καλομαγειρεμένα θαλασσινά της Αθήνας. Στο Κολωνάκι, έχει κερδίσει τη φήμη του ως σταθερό σημείο συνάντησης για επαγγελματικά γεύματα, χωρίς όμως να χάνει τη γοητεία ενός χώρου ιδανικού για ραντεβού ή οικογενειακή έξοδο. Η σάλα, διακοσμημένη με έργα τέχνης, αποπνέει ζεστασιά και οικειότητα.

Η σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αντλεί έμπνευση και υλικά από την Πάρο, το νησί της. Στα πιάτα της πρωταγωνιστούν οι γεύσεις του Αιγαίου: ρεβίθια σιγομαγειρεμένα, σερβιρισμένα με ταραμοσαλάτα· βελούδινη ψαρόσουπα που ζεσταίνει όσο και δροσίζει· λιγκουίνι με γαρίδες και μια πικάντικη σάλτσα που μένει στη μνήμη.

Για επιδόρπιο, το millefeuille «à la grecque» με γιαούρτι, μέλι και καρύδια είναι το ιδανικό κλείσιμο, μια γλυκιά ισορροπία ανάμεσα στη Γαλλία και τις Κυκλάδες.

Περιοχή: Κολωνάκι

Ιστότοπος: papadakisrestaurant.com

Τιμές: €€€

Κρατήσεις: Συνιστώνται

Επιλογές για αυθόρμητες επισκέψεις

The Black Salami

Ανάμεσα στα νέα, δημιουργικά αρτοποιεία της Αθήνας, το μικρό «πανκ» γωνιακό μαγαζί των Εξαρχείων έχει αποκτήσει σχεδόν λατρευτικό κοινό. Εδώ θα βρείτε γεμιστές πίτες και προζυμένια σάντουιτς που ξεχειλίζουν από pastrami, pulled pork, brisket ή ψητά λαχανικά, πάντα με χειροποίητα ρελίς, μαγιονέζες και τουρσιά. Πρόκειται για μερίδες τόσο γενναιόδωρες που συχνά μοιράζονται. Τα πιάτα με αυγά έχουν τη δική τους τιμητική, όπως τα αυγά Φλωρεντίας με πλούσια σάλτσα και βελούδινα αυγά ποσέ και η ελληνική στραπατσάδα με φέτα και ντομάτα, αρωματική και γεμάτη γεύση. Όλα σερβίρονται σε χάρτινο κουτί για να τα απολαύσετε όρθιοι στο πεζοδρόμιο, καθώς τα τραπέζια δεν είναι στο concept.

Ό,τι κι αν διαλέξετε, περάστε νωρίς, συμβουλεύει η Telegrapgh, διότι μέχρι το μεσημέρι τα περισσότερα έχουν ήδη εξαντληθεί. Αν δεν προλάβετε, οι ίδιοι αρτοποιοί λειτουργούν το Valtezziana 2.0, μια δυνατή πρόταση για προζυμένια πίτσα, λίγα στενά πιο πέρα.

Περιοχή: Εξάρχεια

Ιστότοπος: theblacksalami.com

Τιμές: €

Κρατήσεις: Δεν γίνονται — αναμένετε ουρά στις ώρες αιχμής

Tuk Tuk

Το Κουκάκι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάζει πρόσωπο και από παλιά εργατική γειτονιά έγινε ζωντανό κέντρο με μπαρ, Airbnb και καινούργια στέκια. Ανάμεσα σε όλα, το Tuk Tuk ξεχωρίζει από μακριά, ως ένα μικροσκοπικό μαγαζί-ουράνιο τόξο, ντυμένο σαν πάγκος αγοράς στη Μπανγκόκ, με χάρτινα φαναράκια, αφίσες B–movies και ομπρελίτσες κοκτέιλ.

Πίσω από τον πάγκο, σε ανοιχτή κουζίνα, ο Μπάμπης Ασκερίδης και η ομάδα του από Ταϊλανδούς σεφ μαγειρεύουν χωρίς συμβιβασμούς, με καυτερά κάρι, γλυκόξινες σούπες και stir fry που φέρνουν την ατμόσφαιρα της Ταϊλάνδης στην καρδιά της Αθήνας. Οι τραγανές μπουκιές χοιρινού και το pad Thai έχουν αποκτήσει δικό τους φανατικό κοινό, αλλά καλό είναι να ρωτήσετε πάντα για τα πιάτα ημέρας, καθώς έτσι μπορεί να βρείτε την επόμενη εμμονή σας.

Περιοχή: Κουκάκι

Ιστότοπος: tuktukthaifood.net

Τιμές: €

Κρατήσεις: Δεν γίνονται· η αναμονή είναι σχεδόν βέβαιη στις ώρες αιχμής

Μαργαρώ

Κυριακάτικο μεσημέρι στον Πειραιά σημαίνει θαλασσινό τραπέζι με φίλους ή οικογένεια. Οι μυημένοι αφήνουν τα φανταχτερά μαγαζιά του Μικρολίμανου και κατευθύνονται στα ήσυχα στενά του Χατζηκυριακείου. Εκεί, δίπλα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, βρίσκεται το Margaro, μια απλή ταβέρνα με χάρτινα τραπεζομάντηλα που θυμίζει άλλες εποχές.

Το φαγητό δεν χρειάζεται κατάλογο. Η κουζίνα ετοιμάζει μόνο τέσσερα πιάτα και το καθένα είναι φτιαγμένο στην εντέλεια. Μπαρμπουνάκια και τσιπούρες στο τηγάνι, γαρίδες και καραβίδες, όλα φρεσκοτηγανισμένα μέχρι να αποκτήσουν το σωστό χρυσαφί χρώμα. Η συνοδεία είναι πάντα η ίδια και πάντα αξεπέραστη. Μια ελληνική σαλάτα με κρητικές ντομάτες και φέτα από το Άργος, ποτισμένη με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μαζί με αφράτο λευκό ψωμί για να μαζεύει τις γεύσεις από το πιάτο.

Όλα σερβίρονται απλά και χωρίς στολίδια, μα συγκεντρώνουν σε μια μπουκιά την πιο αυθεντική γεύση της Ελλάδας, σύμφωνα με την Telegraph.

Περιοχή: Πειραιάς

Ιστότοπος: margaro-restaurant.com

Τιμές: €€

Κρατήσεις: Δεν γίνονται

Οι καλύτερες επιλογές για θέα

Bungalow 7

Η Γλυφάδα συνδυάζει θάλασσα και πολυτέλεια, και το Bungalow 7 τις εκφράζει και τις δύο στο έπακρο. Οι χώροι είναι προσεγμένοι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με φωτισμό που κολακεύει κάθε γωνιά, και καταλήγουν σε ξύλινη βεράντα πάνω στην άμμο. Όταν ο ήλιος δύει, το σκηνικό μεταμορφώνεται σε μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της αθηναϊκής ακτογραμμής.

Ο σεφ Ντίνος Φωτηνάκης, ήδη καταξιωμένος στην ελληνική γαστρονομία, υπογράφει ένα μενού που παντρεύει μεσογειακές και ασιατικές γεύσεις σε πιάτα φτιαγμένα για να κερδίσουν τόσο τα αθηναϊκά ζευγάρια της υψηλής κοινωνίας όσο και τους ταξιδεμένους επισκέπτες. Το Σαββατοκύριακο, η ταράτσα γεμίζει με κόσμο που έρχεται για brunch, συνοδεύοντας την εμπειρία με άψογα Bellinis και Bloody Marys. Η καβουροσαλάτα τύπου Caesar, το σούσι à la Dubai, το τατάκι, τα tacos και οι ζουμερές μπριζόλες μπορούν να σερβιριστούν ακόμη και δίπλα στην πισίνα, προσφέροντας μια κομψή απόδραση από την ένταση του κέντρου της Αθήνας σε μια αποπνικτική καλοκαιρινή μέρα.

Περιοχή Γλυφάδα

Ιστότοπος: bungalow7.gr

Τιμές: €€€

Κρατήσεις: Συνιστώνται, ιδιαίτερα για το brunch του Σαββατοκύριακου

Panorama

Ενώ οι τουρίστες γεμίζουν τα ακριβά εστιατόρια του Μικρολίμανου, οι Πειραιώτες προτιμούν να ανηφορίσουν προς την Καστέλλα για το κυριακάτικο μεσημεριανό τους. Από εδώ, η θέα ανοίγεται πλατιά, από την πόλη που απλώνεται στα πόδια σου μέχρι τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Το Panorama στέκεται κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, με στενό μπαλκόνι και σάλα με τζαμαρία που μοιάζει να αιωρείται στο κενό.

Η οικογενειακή αυτή επιχείρηση λειτουργεί από τη δεκαετία του ’50 και έχει πιστούς θαμώνες που έρχονται ξανά και ξανά για την απαλή ψαρόσουπα, τις αχνιστές γαρίδες με σάλτσα μουστάρδας και κάπαρης και τα απλά, καλοψημένα ψάρια που ακολουθούν αυστηρά την εποχή. Η θέα είναι εντυπωσιακή, αλλά η κουζίνα δεν μένει πίσω. Εδώ το φαγητό στέκεται αντάξιο του τοπίου.

Περιοχή: Καστέλλα, Πειραιάς

Ιστότοπος: panorama-seafood.gr

Τιμές: €€

Κρατήσεις Απαραίτητες τα Σαββατοκύριακα

Τα κριτήρια επιλογής

Κάθε εστιατόριο αυτής της επιμελημένης λίστας έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί από τον ειδικό προορισμού της The Telegraph, ο οποίος το επισκέφθηκε για να προσφέρει τη δική του εσωτερική ματιά. Η λίστα καλύπτει όλα τα βαλάντια, από αγαπημένα της γειτονιάς μέχρι εστιατόρια με αστέρι Michelin, ώστε να ικανοποιεί κάθε γούστο ταξιδιώτη. Κατά την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα του φαγητού, η εξυπηρέτηση, η τοποθεσία των καλύτερων τραπεζιών, η ατμόσφαιρα και η τιμή.

Με πληροφορίες από Telegraph