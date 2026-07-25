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Χαλκιδική: Φωτιά στη Μόλα Καλύβα - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και ένα ελικόπτερο

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΩΤΙΑ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μόλα Καλύβα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για τη φωτιά σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

Αθήνα

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