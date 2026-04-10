Εκκλησάκια στην Αθήνα για τον Επιτάφιο, χωρίς πολυκοσμία

Η Αθήνα κρύβει αρκετές μικρές εκκλησίες που τελούν τις ιερουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας με κατάνυξη, χωρίς την πολυκοσμία των μεγάλων ναών. Για τη Μεγάλη Παρασκευή, μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω τοποθεσίες:

Αγία Φωτεινή Ιλισσού: Βρίσκεται δίπλα στην κοίτη του Ιλισού και τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Είναι ένας ναός που δίνει την αίσθηση εξοχικής εκκλησίας μέσα στην πόλη, με πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Άγιος Νικόλαος Ρηγίλλης: Ένα μικρό, σχεδόν κρυμμένο εκκλησάκι μέσα σε μια όαση πρασίνου πίσω από το Ωδείο Αθηνών. Είναι ιδανικό για όποιον θέλει να αποφύγει τις κεντρικές πλατείες.

Αγία Δύναμις: Αν και βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, πολλοί την προσπερνούν καθώς είναι ενσωματωμένη κάτω από τις κολώνες του υπουργείου. Είναι εξαιρετικά μικρή και κατανυκτική.

Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς: Στην Πλάκα, κοντά στα Αναφιώτικα. Παρόλο που η Πλάκα έχει κόσμο, ο συγκεκριμένος ναός διατηρεί έναν πιο αρχοντικό και ήρεμο χαρακτήρα, όντας ένας από τους παλαιότερους της πόλης.

Αγία Σοφία Ακροπόλεως: Βρίσκεται στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ακριβώς κάτω από τον ιερό βράχο. Προσφέρει μια μοναδική αίσθηση καθώς ο Επιτάφιος κινείται στον πεζόδρομο με θέα την Ακρόπολη, μακριά από τη βοή των αυτοκινήτων.

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Χτισμένοι μέσα σε μια σπηλιά στη δυτική πλευρά του λόφου. Η θέα σε όλη την Αθήνα και η ηρεμία του δάσους δημιουργούν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία Μεγάλης Παρασκευής.

Άγιος Γεώργιος στο Καβούρι: Αν προτιμάτε τη θάλασσα, αυτό το εκκλησάκι θυμίζει έντονα νησί και προσφέρει μια πιο ανάλαφρη αλλά εξίσου πνευματική ατμόσφαιρα.

Άγιοι Ανάργυροι (Μετόχι Παναγίου Τάφου): Στην οδό Ερεχθέως στην Πλάκα. Είναι ο πρώτος ναός που δέχεται το Άγιο Φως το Μεγάλο Σάββατο, αλλά τη Μεγάλη Παρασκευή η περιφορά στα σοκάκια των Αναφιώτικων είναι μοναδική.

Συμβουλή: Οι ακολουθίες στα μικρά εκκλησάκια ξεκινούν συνήθως λίγο νωρίτερα από τους μεγάλους καθεδρικούς ναούς (γύρω στις 19:00 - 19:30), οπότε καλό είναι να βρίσκεστε εκεί εγκαίρως.