Παρασκευή βράδυ με μια μπύρα στο μπαλκόνι. "When boy when boy when, gonna put your shit together" λέει το τραγούδι που ακούς το τελευταίο διάστημα συνέχεια. Και σκέφτεσαι, πόσος καιρός πέρασε από τότε που ήσουν καλά; Καλά είσαι και τώρα βέβαια. Έχεις την υγεία σου, για καλή σου τύχη έχεις δουλειά, πολλοί θα μπορούσαν να πουν ότι τα έχεις όλα. Όπως επίσης έχεις και μεγάλες προσδοκίες.

Προσδοκίες από τους ανθρώπους γύρω σου, που ακόμα και τώρα στα σχεδόν 25 σου ακόμα δεν έχεις βρει τρόπο να μην έχεις. Περιμένεις από τους άλλους ότι θα φερθούν όπως εσύ, ότι θα έχουν συναισθήματα όπως εσύ. Απορείς πως γίνεται ακόμα και αυτοί που θεωρείς φίλους σου, αδέρφια σου να μην σε στηρίζουν όπως τους στηρίζεις εσύ, να μην νοιάζονται όπως νοιάζεσαι εσύ.

Βλέπεις εσύ έμαθες από μικρή ότι για άτομα που νοιάζεσαι και αγαπάς, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Από το πιο απλό, όπως να τους πάρεις εισιτήριο για την συναυλία του αγαπημένου τους συγκροτήματος μέχρι το να τους στηρίξεις όταν όλοι οι άλλοι τους εγκαταλείπουν. Αλλά έτσι δεν γίνεται πάντα; Και στο τέλος μένεις εσύ και η μπύρα σου. Και ξέρεις, πονάει πολύ να ξέρεις ότι ακόμα και οι φιλίες είναι συχνά απλά επιφανειακές. Ότι δεν πάει να μιλάς με ένα άτομο καθημερινά, στην πρώτη δυσκολία θα σε χαιρετίσει και όλα καλά.

Κάθεσαι μόνη γιατί απλά βαρέθηκες τις επιφάνειες. Θέλεις ουσία γιατί έτσι έμαθες να ζεις, με ουσία και αλήθεια. Ούτε να κρύβεσαι, ούτε να προστατεύεις τον εαυτό σου, ούτε να αγαπάς μόνο τον εαυτό σου. Δεν σου αρέσουν οι επιφανειακές σχέσεις αλλά ούτε και το ψεύτικο ενδιαφέρον του τύπου "ε βρες κάποιον άλλο να βγεις, μην μείνεις μόνη σου" σαν να σε λυπούνται χωρίς λόγο, λες και είσαι ένα κακόμοιρο πλάσμα για αυτούς. Μένεις μόνη γιατί αν το θηρίο ξυπνήσει τότε ξέρεις ότι δεν θα είσαι ποτέ ξανά η ίδια. Μένεις μόνη γιατί

σε έναν κόσμο που κυβερνάει η διπροσωπία, προτιμάς να είσαι ο ηλίθιος.