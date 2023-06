Ο Νο.1 τρόπος να ακούγεστε πιο έξυπνοι όταν κάνετε ψιλοκουβέντα- Ερευνητές του Χάρβαρντ απαντούν

Για πολλούς ανθρώπους, η «ψιλοκουβέντα» με κάποιον που μόλις γνώρισαν μπορεί να φαντάζει από δυσάρεστη μέχρι σχεδόν εφιαλτική.

Η κοινή λογική μάς βάζει σε μια διαδικασία να πείσουμε τον απέναντι ότι είμαστε έξυπνοι, οπότε πάνω στην κουβέντα πετάμε αδιάφορα κάτι για την δουλειά, την εκπαίδευσή μας ή/και όσα έχουμε πετύχει.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, πρόκειται για εντελώς λάθος προσέγγιση.

Η Τζόαν Λίπμαν, πρώην αρχισυντάκτρια των USA Today, Conde Nast Portfolio, The Wall Street Journal Weekend και συγγραφέας των best-seller «NEXT! The Power of Reinvention in Life and Work» και «That's What She Said: What Men and Women Know About Working Together», πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες ανθρώπους που έκαναν στροφή στην καριέρα τους, όλοι εκ των οποίων χρειάστηκε να κάνουν νέες επαφές πριν προχωρήσουν στην κίνηση.

Στη συνέχεια μίλησε με ψυχολόγους για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει αυτές τις επαφές πιο αποτελεσματικά και διαπίστωσε ότι η απάντηση είναι πολύ πιο απλή από ό,τι νομίζουμε: «Ζητήστε συμβουλές».

«Το να ζητάμε συμβουλές μάς κάνει να δείχνουμε πιο έξυπνοι»

Σε μια σειρά μελετών, ερευνητές του Χάρβαρντ και του Wharton ζήτησαν από φοιτητές να λύσουν γρίφους με έναν συμφοιτητή τους.

Σε ορισμένους είπαν ότι θα κριθούν αποκλειστικά από την ακρίβεια των απαντήσεών τους. Σε άλλους είπαν ότι θα κριθούν ανάλογα με το πόσο καλή εντύπωση έκαναν στο συμφοιτητή τους.

Στους φοιτητές δόθηκαν τρεις επιλογές για την επικοινωνία με τον συνεργάτη τους:

Λέγοντας: «Γεια σου, μπορείς να μου δώσεις καμιά συμβουλή;». Λέγοντας: «Γεια σου, ελπίζω να τα πήγες καλά». Χωρίς να πουν τίποτα απολύτως.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη ομάδα φοιτητών ζήτησε πρόθυμα συμβουλές. Ωστόσο εκείνοι που αξιολογήθηκαν με βάση το πόσο καλή εντύπωση έκαναν ήταν λιγότερο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια, επειδή φοβήθηκαν ότι δεν θα έδειχναν αρκετά ικανοί.

Όταν, όμως, συνεργάζονταν με κάποιον συμφοιτητή που ήταν είτε ουδέτερος είτε τους ζητούσε συμβουλές, είχαν καλύτερη γνώμη για εκείνον, σκεπτόμενοι ότι το άτομο που ζητούσε τη συμβουλή τους πρέπει να είναι αρκετά έξυπνο - εν μέρει επειδή είναι κολακευτικό να σου ζητούν βοήθεια.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την Τζόαν Λίπμαν, οι άνθρωποι τείνουμε να σκεφτόμαστε: «Ήταν έξυπνοι που ζήτησαν τη συμβουλή μου επειδή είμαι έξυπνος».

Πώς να ζητάτε συμβουλές με τον καλύτερο τρόπο

1. Κάντε πολλές ερωτήσεις.

Σε μια άλλη μελέτη του Χάρβαρντ, ερευνητές ανέλυσαν ανθρώπους που συμμετείχαν σε τσατ γνωριμιών και speed dating συζητήσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, προέκυψε πως ένιωθαν πιο ζεστά απέναντι σε εκείνους που έκαναν πολλές ερωτήσεις, αφού τους έδιναν την εντύπωση ότι είναι πιο στοργικοί και με μεγαλύτερη κατανόηση. Κι αυτό, στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές, είναι πως στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εμάς δεν κάνουμε αρκετές ερωτήσεις.

Το κλειδί είναι να κάνουμε follow-up ερωτήσεις, που σχετίζονται με όσα λέει ο συνομιλητής, καθώς κάτι τέτοιο δείχνει ότι όντως ακούμε και ενδιαφερόμαστε.

Και σύμφωνα με την Τζόαν Λίπμαν, αυτό δεν μας κάνει απλώς πιο συμπαθητικούς, αλλά και πιο επιθυμητούς.

2. Διώξτε το φόβο

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια όταν θέλουμε να πλησιάσουμε κάποιον είναι το άγχος, που συνήθως μας εμποδίζει να κάνουμε το πρώτο βήμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική επαγγελματική επαφή, μια νέα ευκαιρία ή ακόμη και έναν ερωτικό σύντροφο.

Ωστόσο οι έρευνες δείχνουν ότι ο φόβος είναι πλασματικός. Σε μία μελέτη, δόθηκε εντολή σε στελέχη να ζητήσουν συμβουλές από κάποιον με τον οποίο είχαν χάσει επαφές πριν χρόνια και όλοι ένιωσαν άγχος και νευρικότητα, πριν καν μιλήσουν μαζί του.

Όταν, όμως, μίλησαν αμέσως μετά, όχι μόνο ανέφεραν ότι πήραν εξαιρετικές συμβουλές, αλλά το 90% από αυτούς δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν ευχάριστη και διασκεδαστική.

3. Να θυμάστε ότι η νέα σας γνωριμία δεν είναι ο νέος σας καλύτερος φίλος (ακόμα)

Προφανώς και είναι δελεαστικό να αποκτήσετε στενές σχέσεις με αυτό το επιτυχημένο, διάσημο ή έμπειρο άτομο που μόλις γνωρίσατε.

Αλλά αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να του ζητήσετε να γίνει ο μέντοράς σας ή να του κάνετε ερωτήσεις που θα απαιτούσαν να κάνει έρευνα. Ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή να τους στείλετε το επιχειρηματικό σας πλάνο και να τους ζητήσετε λεπτομερή σχόλια.

Αντ' αυτού, κάντε συγκεκριμένες ερωτήσεις και κρατήστε τις σύντομες. Να έχετε επίγνωση του χρόνου τους και να μην το παρακάνετε. Ο στόχος μιας καλής πρώτης εντύπωσης είναι να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε επίσης ευκαιρία για δεύτερη - και όχι μόνο.

Με πληροφορίες από CNBC