Πολλά είναι τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν στη «ζωντανή» τηλεόραση. Από τεχνικά προβλήματα, μέχρι απρόβλεπτες αντιδράσεις καλεσμένων. Αλλά αυτό που αντιμετώπισε παρουσιάστρια στην Ουκρανία σίγουρα είναι ασυνήθιστο.
Η παρουσιάστρια ειδήσεων Μαρίτσκα Παντάλκο ήταν στον «αέρα» όταν, ενώ μιλούσε, ένιωσε ένα δόντι της να υποχωρεί. Η αντίδρασή της ήταν άκρως επαγγελματική. Απλά, σήκωσε το χέρι της, έπιασε το δόντι που «υποχώρησε» και συνέχισε τη δουλειά της.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
«Ειλικρινά, πίστευα ότι το συμβάν θα περάσει απαρατήρητο. Αλλά υποτίμησα την προσοχή των τηλεθεατών μας», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram η Παντάλκο, που σημειώνοντας ότι πήρε έκταση το θέμα, την εξέπληξε η υποστήριξη που έλαβε.
«Πιθανότατα ήταν η πιο παράξενη εμπειρία στα 20 χρόνια μου ως παρουσιάστρια», ανέφερε ακόμη στην ανάρτησή της, αν και σημείωσε ότι «το 2013 είδα για πρώτη φορά live στον "αέρα" τις εικόνες της σύλληψης του συζύγου μου σε διαμαρτυρία και πριν από λίγα χρόνια ένας σκύλος μπήκε στο στούντιο και άρχισε να γλύφει το πόδι μου».
Όσο για το δόντι που την «πρόδωσε» στον αέρα, ανέφερε ότι πρόσφατα πήγε στον οδοντίατρο για να επιδιορθώσει σπάσιμο που της είχε προκαλέσει πριν από χρόνια η κόρη της, όταν κατά λάθος της πέταξε ένα ξυπνητήρι. «Όμως δεν έδειξα μεγάλη προσοχή στην οδηγία του οδοντιάτρου να μην δαγκώνω με τα μπροστινά δόντια μέχρι το τέλος της θεραπείας. Για αυτό συνέβη ό,τι συνέβη», εξήγησε.
Με πληροφορίες από BBC