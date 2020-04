ΑΝΑΜΕΣΑ στις άπειρες φωτογραφίες της καραντίνας, που εικονογραφούν τις υπερβολές, την ανία ή τις αλλόκοτες εκτονώσεις των ανθρώπων σε συνθήκες εγκλεισμού, αυτή η φωτογραφία ενός κουταβιού Corgi, προκάλεσε αυξημένο ενδιαφέρον.

Ίσως λόγω της αρχικής εντύπωσης που έδινε.

Όταν βρήκαν το κουτάβι ανάσκελα μέσα σε κάτι που έμοιαζε με λεκέδες από αίμα, πίστεψαν ότι το ζωάκι έπεσε θύμα επίθεσης.

Στην πραγματικότητα, το κουτάβι είχε φάει ένα ολόκληρο βάζο μαρμελάδα και είχε βυθιστεί ανάσκελα σε ύπνο, ναρκωμένο από την υπερδόση ζάχαρης.

(Ανακουφιστικό γέλιο :)

Somebody found this Corgi puppy laid out in a shop surrounded by claret. They thought he'd been attacked and was hurt and bleeding...



Turns out he'd eaten and entire jar of Jam and passed out on the floor on a sugar rush



I can't



