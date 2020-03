Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι έχουν «πεθάνει» τον Μακόλεϊ Κάλκιν στο διαδίκτυο. Λογική η απορία που είχε λοιπόν, όταν διαπίστωσε ότι είχε γίνει viral το όνομά του.

Ο 39χρονος ηθοποιός στράφηκε στο Twitter αναζητώντας γιατί ήταν αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο ξανά. «Μόλις ξύπνησα και είδα ότι ήμουν trend. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς τι συμβαίνει; Πέθανα πάλι;», έγραψε στον λογαριασμό του ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what's going on? Did I die again??