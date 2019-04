Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς είναι προφανώς η πρεμιέρα του όγδοου και τελευταίου κύκλου του Game of Thrones που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Μέχρι τότε όμως, το στούντιο παραγωγής πορνό WoodRocket προτείνει κάτι διαφορετικό: κακές περούκες, άθλιες ατάκες και μια ορδή ηθοποιών με μεσαιωνικά κοστούμια να κάνουν σεξ.

Η νέα παρωδία πορνό του Game of Thrones είναι εδώ και ο τίτλος της «Game of Bones 2: Winter Came Everywhere» είναι ενδεικτικός, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω σχόλια.

Έχοντας στο ενεργητικό του αντίστοιχες παρωδίες πορνό με τίτλους όπως «Dragon Boob Z», «Jurassic Wood: Swollen Dingdong» και «LEGO Movie knockoff», το στούντιο μας καλωσορίζει στο Westerass και μας συστήνει τους εναλλακτικούς πρωταγωνιστές του έπους του: τον Jon Blow, τον Bigfinger, τη στρατιά των White Wankers και πολλούς ακόμα στο παρακάτω SFW τρέιλερ: