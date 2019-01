Οι φαν του Χάρι Πότερ σίγουρα θα γνωρίζουν ότι τα μόνα κατοικίδια που επιτρέπονται στο Χόουγκαρτνς είναι οι γάτες, οι αρουραίοι, οι κουκουβάγιες και φρύνοι. Σίγουρα όμως όχι τα σκυλιά.

Αλλά αν η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε δει αυτό το υπέροχο κουτάβι, σίγουρα θα είχε αλλάξει γνώμη.



Σε αυτό το αξιολάτρευτο βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός και YouTuber Άννα Μπρίσμπιν στο κανάλι της στο Youtube, η Μπρίσμπιν δείχνει πώς έχει εκπαιδεύσει το μακρύτρυχο μίνι Ντατσχάουντ, τον Ρέμους, ν' ανταποκρίνεται στις μαγικές λέξεις του Χάρι Πότερ.

Καθώς η Μπρίσμπιν κουνάει το μαγικό ραβδί, ο δώδεκα μηνών Ρέμους (που είναι ντυμένος και με την ανάλογη στολή του Γκρίφιντορ) σηκώνεται και ισορροπεί στα πίσω πόδια ανταποκρινόμενος στο ξόρκι «αιώρησης», δηλαδή στο γνωστό «Γουινγκάρντιουμ Λεβιόσα».

Τα κόλπα δεν σταματούν εκεί. Ο υπέροχος σκυλάκος προσποιείται τον νεκρό μετά το άκουσμα της θανατηφόρας κατάρας «Αβάντα Κεντάβρα» και επίσης φέρνει το μπαλάκι του στο άκουσμα του «Άκκιο Μπάλ».

«Ώστε εκπαίδευσες τον σκύλο σου στα γερμανικά;» τουίταρε η Μπρίσμπιν. «Τελειοτέλεια! Εκπαίδευσα τον σκύλο μου με ξόρκια του Χάρι Πότερ».

oh, you trained your dog in German? coolcoolcool



i trained my dog in Harry Potter spells. pic.twitter.com/tBlRVTJ33Z