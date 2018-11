Ένας θηλυκός γάιδαρος στην Ιρλανδία που δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει ένα συνηθισμένο γκάρισμα, κατάφερε να γίνει παγκοσμίως γνωστός για την δυνατότητά του να «τραγουδήσει» όπερα.

Η εντυπωσιακή φωνή της Χάριετ, έχει συγκριθεί από πολλούς χρήστες με κομμάτια της όπερας «Madame Butterfly» και το βίντεο που την δείχνει να βγάζει ένα σχεδόν «τέλειο βιμπράτο» έχουν παρακολουθήσει ήδη περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι.

Ο Μάρτιν Στάντον, γείτονας που ζει περίπου 20 λεπτά μακριά, βιντεοσκόπησε την ιδιαίτερη φωνή του γαϊδάρου όταν πήγε μια μέρα να τον επισκεφτεί. Μετά δημοσίευσε το βίντεο στο διαδίκτυο και η οπερετική φωνή της Χάριετ έγινε αμέσως viral.

«Μοιάζει σαν να βρίσκει την φωνή της. Η Χάριετ είναι ένα τόσο γλυκό γαϊδούρι και λατρεύει όλες τις λιχουδιές. Αν έχεις κάτι για εκείνη, συνηθίζει να βγάζει αυτόν τον ήχο», είπε ο Μάρτιν.

The owners of a singing Connemara donkey say they're overwhelmed with her global fame after a video of her went viral pic.twitter.com/KCNajYfLk5