Ήταν μια φιλία που μετατράπηκε σε ερωτική σχέση, προκαλώντας μέχρι και σήμερα έκπληξη κι ανάμικτα συναισθήματα στους τηλεθεατές της διάσημης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» και για πρώτη φορά ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει τώρα όλο το παρασκήνιο.

Ο λόγος για τους Ρέιτσελ Γκριν και Τζόι Τριμπιάνι, τους οποίους υποδύονταν οι Τζένιφερ Άνιστον και Ματ Λε Μπλανκ και που στην τελευταία σεζόν έζησαν για λίγο ένα αναπάντεχο και περίεργο ειδύλλιο.

Η συγγραφέας Κέλσι Μίλερ αποκαλύπτει στο βιβλίο «I'll Be There for You: The One About Friends» πως ο Ματ Λε Μπλανκ στην αρχή αντέδρασε με τρόμο στην ιδέα ο Τζόι να φλερτάρει με την Ρέιτσελ.

«Όταν οι [δημιουργοί Μάρτα] Κάουφμαν και [Ντέιβιντ] Κρέιν ανέφεραν για πρώτη φορά στο καστ στη διάρκεια της όγδοης σεζόν την ιδέα ο Τζόι να ερωτεύεται την Ρέιτσελ, όλοι διαφώνησαν. Ο Λε Μπλανκ μάλιστα είπε πως το νιώθει σαν αιμομιξία, πως ήταν τελείως άβολο μετά από τόσα χρόνια που καλλιεργούσε μια αδερφική σχέση με τους θηλυκούς χαρακτήρες της σειράς», εξηγεί στο βιβλίο της.

Στο βιβλίο, η Κέλσι Μίλερ γράφει πως οι Τζόι και Ρέιτσελ δεν ήταν ποτέ στόχος να καταλήξουν μαζί. «Ποτέ δεν θα έλεγαν "Σ' αγαπώ" ή θα έκαναν σεξ, αυτό θα ήταν υπερβολικό για να το διαχειριστεί οποιοσδήποτε από τους δυο τους», λέει η ίδια.

Η σειρά διήρκεσε 10 χρόνια και το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε τον Μάιο του 2004.