Η viral εικόνα ενός 6χρονου αγοριού από την Αριζόνα να γιορτάζει ολομόναχος τα γενέθλιά του και το θλιμμένο κι απογοητευμένο βλέμμα ανάμεσα στις άδειες καρέκλες μιας πιτσαρίας έχει προκαλέσει από χτες τεράστια συγκίνηση.

Ο Τέντι προσκάλεσε 32 συμμαθητές του σε μία πιτσαρία για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του την Κυριακή αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς. Η μητέρα του έστειλε μια φωτογραφία στον τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC 15, στην οποία φαίνεται ο γιος της να κάθεται μόνος του σε ένα τραπέζι γεμάτο πίτσες και αναψυκτικά.

Η Σιλ Ματσίνι δήλωσε ότι είχαν σταλεί 32 προσκλήσεις προς τους συμμαθητές του Τέντι από το νηπιαγωγείο και τους γονείς τους ώστε να γιορτάσουν μαζί στην πιτσαρία και ότι μάλιστα είχε μιλήσει με κάποιους γονείς την προηγούμενη ημέρα που είπαν ότι θα πήγαιναν. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε κανείς.

A Tucson 6-year-old invited 32 of his classmates to a pizza party for his birthday over the weekend... and no one showed up: https://t.co/5KGkBT9gD3 #abc15 pic.twitter.com/cxXf25W2xJ — ABC15 Arizona (@abc15) October 22, 2018





Η viral φωτογραφία προκάλεσε κύμα θερμών ευχών για τα γενέθλια του αγοριού στα social media. Πολλοί έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, όπως η Τζάκι Γουάρντ, χρήστης του Facebook, που έγραψε «Χρόνια Πολλά Τέντι! Οι άνθρωποι κάποιες φορές είναι παράξενοι και απερίσκεπτοι. Συμβαίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι εξαιρετικός, απλά οι άνθρωποι είναι ανόητοι. Θερμές ευχές, μικρέ!».

Η ομάδα μπάσκετ της Αριζόνα Phoenix Suns προσκάλεσε επίσημα τον Τέντι να παρακολουθήσει τον αγώνα με τους Los Angeles Lakers. «Πώς σου φαίνεται να γιορτάσεις με χιλιάδες ανθρώπους στο γήπεδό μας! Ολοδικά σου τα εισιτήρια για τον αγώνα της Τετάρτης #SunsVSLakers! Θα τα πούμε σύντομα!» ανέφεραν οι Suns στο Twitter. Ο Τέντι έλαβε επίσης πρόσκληση από την ομάδα ποδοσφαίρου Phoenix Rising να παρακολουθήσει έναν αγώνα της την Παρασκευή.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday’s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW — Phoenix Suns (@Suns) October 22, 2018

The @PHXRisingFC has invited him to this Friday game. https://t.co/fCs59krOE9 — Phil Berman 🏳️‍🌈🐺 (@WolfV1p3r) October 22, 2018

Η οικογένεια του Τέντι σχεδιάζει να γιορτάσει τα γενέθλια σήμερα το βράδυ, διαβάζοντας τις ευχές που εστάλησαν στην οικογένεια και αποδέχθηκε τις προσκλήσεις για τους αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», δήλωσε η Ματσίνι, προσθέτοντας ότι το παιχνίδι της Τετάρτης θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσει από κοντά ο Τέντι.